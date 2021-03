Cette boîte à outils déclinée en quatre volets et axée sur le patient est téléchargeable gratuitement. Elle permet aux commanditaires d’identifier les risques pour l’efficacité et le succès de leurs essais

RALEIGH, Caroline du Nord, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd’hui le lancement de sa Boîte à outils de développement d’essais centrés sur le patient, mise dès maintenant à disposition des commanditaires en charge du développement clinique et spécialisés dans les maladies rares. Élaborée par le Centre pour les maladies rares de PRA en collaboration avec le Comité consultatif sur les maladies rares (RDAC) de PRA et d’autres parties prenantes représentant les patients, la boîte à outils se compose de quatre ressources numériques conçues pour atténuer les risques fréquemment rencontrés dans les essais cliniques sur les maladies rares. Cette boîte à outils présente et affirme également de nouvelles pratiques centrées sur le patient qui favorisent la participation aux essais.

La Boîte à outils de développement d’essais centrés sur le patient est disponible gratuitement et téléchargeable à l’adresse https://prahs.com/ insights/patient-centric- trial-development-toolkit .

« L’objectif principal de cette boîte à outils est d’orienter les commanditaires vers une approche plus centrée sur les patients au niveau du développement des essais cliniques », a déclaré Scott Schliebner, MPH, Vice-président principal du Centre pour les maladies rares chez PRA Health Sciences. « À titre d’exemple, la boîte à outils inclut un outil d’évaluation des risques que les équipes de développement clinique peuvent utiliser pour identifier les risques en lien avec l’efficacité d’un programme clinique. Les risques identifiés représentent généralement une charge réelle pour les participants, et l’outil fournit des stratégies et des solutions d’atténuation de ces derniers que les commanditaires peuvent prendre en compte. »

Les experts en maladies rares de PRA et les membres du RDAC ont reconnu un manque de disponibilité au niveau des outils structurés permettant de mettre en œuvre une focalisation sur le patient pour ce qui est du développement clinique des maladies rares. Les patients atteints de maladies rares, les défenseurs de leur cause et les leaders du secteur dans ce domaine ont collaboré et consulté PRA pour élaborer les quatre volets de la Boîte à outils de développement d’essais centrés sur le patient :

Outil d’évaluation des risques liés au protocole centré sur le patient : un outil interactif basé sur des tableurs qui permet aux commanditaires d’identifier rapidement les risques potentiels, de suivre l’évolution de l’évaluation des risques à travers les étapes du processus de développement et d’identifier les stratégies d’atténuation potentielles.

: un outil interactif basé sur des tableurs qui permet aux commanditaires d’identifier rapidement les risques potentiels, de suivre l’évolution de l’évaluation des risques à travers les étapes du processus de développement et d’identifier les stratégies d’atténuation potentielles. Outil d’enquête sur la charge en vue d’une participation rapide : un guide d’élaboration de questionnaire facile à utiliser qui aide les commanditaires et les défenseurs des patients à mettre sur pied une enquête rapide pour les patients et les soignants, adaptée au contexte spécifique de leur essai clinique. Cet outil a pour but d’aider les commanditaires à quantifier le risque pour le programme clinique grâce à un engagement direct des patients.

: un guide d’élaboration de questionnaire facile à utiliser qui aide les commanditaires et les défenseurs des patients à mettre sur pied une enquête rapide pour les patients et les soignants, adaptée au contexte spécifique de leur essai clinique. Cet outil a pour but d’aider les commanditaires à quantifier le risque pour le programme clinique grâce à un engagement direct des patients. Dossier sur la valeur d’engagement des patients : cet outil présente les preuves de l’implication du retour sur investissement et/ou du bénéfice dans le processus de développement de l’essai à partir de la littérature existante et apporte des études de cas représentatives du Centre des maladies rares de PRA.

: cet outil présente les preuves de l’implication du retour sur investissement et/ou du bénéfice dans le processus de développement de l’essai à partir de la littérature existante et apporte des études de cas représentatives du Centre des maladies rares de PRA. « Questions à poser lorsqu’un essai clinique vous intéresse : guide pour les patients atteints de maladies rares et les soignants » : aide les participants potentiels à identifier les obstacles qu’ils peuvent rencontrer pour participer et à demander le soutien dont ils ont besoin pour s’inscrire et rester dans l’essai.

« Les patients atteints de maladies rares et les essais sont confrontés à des difficultés uniques si on les compare aux affections plus courantes », a déclaré Tracy Dixon-Salazar, titulaire d’un doctorat, directrice de la recherche et de la stratégie chez LSG Foundation, membre du RDAC. « En tant que défenseur des patients atteints d’une maladie rare, j’apprécie l’authenticité du soin accordé par PRA à ses patients et aux aidants de leur famille. En partageant ces ressources avec les commanditaires et la communauté des personnes confrontées aux maladies rares, PRA franchit une nouvelle étape dans une meilleure accessibilité de la recherche clinique et permet de s’assurer que le patient et sa famille sont au premier plan lors du développement d’un programme d’essais cliniques. »

« PRA se consacre sincèrement à donner la priorité à l’expérience du patient », a déclaré Terry Jo Bichell, fondateur et directeur de COMBINEDBrain, membre de RDAC. Il est facile de lancer des paroles en l’air et d’accorder de petites concessions aux patients, mais PRA se penche profondément sur les implications de l’intégration aux essais cliniques pour les patients et leur famille. Même lorsqu’un patient souhaite un nouveau traitement, il est toujours stressant, effrayant et chronophage de participer à un essai. PRA essaie de comprendre cela et d’améliorer les choses ».

Bien que la Boîte à outils de développement d’essais centrés sur le patient se concentre sur la réduction de la charge qui pèse sur les patients pour participer à la recherche clinique, on retrouve également plusieurs avantages clés pour les commanditaires, comme le fait d’éviter les coûts significatifs liés à l’inefficacité, les taux élevés d’abandon des essais, les modifications de protocole et le fait de ne pas être en mesure de terminer un essai à temps.

Pour en savoir plus sur l’importance de centrer le développement clinique sur les patients ou pour télécharger la boîte à outils, rendez-vous sur https://prahs.com/centers/ center-for-rare-disease/trial- development-toolkit .

Pour tout complément d’information sur le Centre pour les maladies rares, rendez-vous sur https://prahs.com/centers/ center-for-rare-disease .

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l’une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d’affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient et environ 19 000 employés dans le monde entier. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l’approbation réglementaire de plus de 95 produits à l’international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

