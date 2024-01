Le rapport annuel Anaqua indique que le volume des brevets délivrés en 2023 reste stable

L’analyse des données de propriété intellectuelle de l’USPTO indique une innovation continue au sein des entreprises basées aux Etats-Unis et dans le monde.

BOSTON, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le fournisseur de technologie de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a publié aujourd’hui son analyse annuelle des données de l’USPTO à l’aide de son logiciel d’analyse de brevets AcclaimIP. L’analyse a révélé que les brevets délivrés ont augmenté de près d’un demi pour cent pour atteindre 348 774 en 2023, marquant une légère augmentation par rapport aux 347 408 brevets en 2022, plaçant les brevets délivrés aux États-Unis au-dessus des niveaux d’avant 2019.

Les entreprises les plus innovantes

Samsung Electronics est en tête de la liste des entreprises les plus innovantes, calculée sur la base du nombre de brevets délivrés, avec 10 043 brevets délivrés aux États-Unis (soit une augmentation de 8 % par rapport à 2022) dans des domaines technologiques tels que les systèmes d’indexation des données, la technologie de la publicité électronique, l’électronique liée à la production d’énergie renouvelable, les semi-conducteurs organiques et la fabrication de dispositifs à semi-conducteur multiples.

Les cinq autres entreprises les plus innovantes sont IBM avec 4 003 brevets délivrés, Qualcomm avec 3 852, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company avec 3 442 et LG Corp avec 3 319 brevets délivrés.

Les pays les plus innovants

Les entreprises basées aux États-Unis sont en tête de tous les pays pour le nombre total de brevets américains délivrés (162 557), soit une augmentation de 18 % par rapport à 2022. Les entreprises de la région APAC continuent d’être bien représentées dans la liste des cinq premiers pays ayant délivré des brevets américains. Selon les données, le Japon occupe la deuxième place (40 960), suivi de la Chine (28 979) et de la Corée du Sud (24 073). La cinquième place est occupée par l’Allemagne, premier pays européen, avec 13 905 brevets.

Principaux domaines d’innovation

Les domaines technologiques les plus importants sur la base du plus grand nombre de brevets délivrés comprennent la technologie des semi-conducteurs pour la deuxième année consécutive, suivie par la réalité virtuelle, la 5G, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies logicielles liées à la détection des utilisateurs non autorisés. Le reste de la liste des dix premiers brevets comprend les unités de contrôle des programmes, les technologies médicales, les technologies sans fil, les produits chimiques et les technologies liées à la chimie (qui apparaissent pour la première fois dans le top dix), et les technologies de sécurité des réseaux.

Si l’on examine les subventions américaines liées à l’intelligence artificielle, les principaux domaines d’invention sont les modèles d’apprentissage automatique, le développement général de réseaux neuronaux, les technologies de combinaison de réseaux neuronaux, les réseaux neuronaux pour la reconnaissance d’images et de vidéos et l’entraînement de réseaux neuronaux à l’aide de processus de rétropropagation. Les principaux déposants ayant obtenu des brevets américains dans le domaine de l’IA en 2023 sont IBM, Samsung Electronics, Alphabet, Microsoft et Amazon.

Shayne Phillips, directrice des solutions analytiques chez AcclaimIP, a déclaré : « Notre rapport annuel sur les brevets, qui examine les données de l’USPTO, montre une résilience et une cohérence au sein de la communauté des inventeurs et des entreprises qui cherchent à protéger leurs innovations. L’analyse montre que l’innovation mondiale se poursuit en dépit de l’incertitude et de la volatilité économiques ».

« Nous sommes honorés de soutenir de nombreuses entreprises parmi les plus innovantes à travers le monde pour développer et gérer leur propriété intellectuelle afin de prendre de meilleures décisions stratégiques pour leur entreprise », a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « Notre solution AcclaimIP aide les clients à rechercher plus de 150 millions de brevets pour analyser la propriété intellectuelle (PI) afin de déterminer la brevetabilité et d’évaluer le paysage concurrentiel des brevets. Le but étant que ces analyses poussées de brevets se traduisent en succès commercial. »

Téléchargez l’infographie d’Anaqua pour voir les données complètes ici. Pour en savoir plus sur la solution AcclaimIP d’Anaqua, visitez acclaimip.com

Méthodologie

Les données de ce rapport ont été analysées par le système AcclaimIP d’Anaqua, un outil logiciel de recherche et d’analyse de brevets qui exploite les informations publiques sur les brevets de l’USPTO. La métrique utilisée pour déterminer les organisations innovantes est celle des demandes de brevets publiées et des demandes accordées sur une période de 12 mois entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023.

