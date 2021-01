QUÉBEC, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer la nomination de Carl-Peter Forster au sein de son conseil d’administration, renforçant ainsi encore davantage la diversité et l’expérience de ce dernier.

Carl-Peter Forster est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Bonn et d’un diplôme en technologie aéronautique et spatiale de l’Université technique de Munich, en Allemagne.

Carl-Peter possède une vaste expérience de la haute direction dans l’industrie automobile auprès de constructeurs comprenant BMW AG, à Munich, où il a occupé divers postes, dont celui de vice-président. Il a aussi été directeur général de BMW pour l’Afrique du Sud, et administrateur chez BMW AG, responsable de la fabrication mondiale, jusqu’en 2000. Entre 2001 et 2009, Carl-Peter a été directeur général d’Adam Opel AG, puis à partir de 2006 président et chef de la direction de General Motors Europe et membre de la Commission pour la stratégie automobile mondiale de GM. De 2010 à 2011, il a été à la tête du groupe Tata Motors (comprenant Jaguar Land Rover).

Depuis 2013, Carl-Peter a été conseiller spécial du président du groupe Geely. Il a également été administrateur du groupe Volvo Cars à Gothenburg (Suède), Geely Automobile Holdings Ltd. (Hong Kong), ainsi que CEVT (le centre d’ingénierie de Geely à Gothenburg), et président de la London Electric Vehicle Company (auparavant la London Taxi Company) jusqu’en 2019. En plus de siéger au conseil d’administration de LeddarTech, Carl-Peter est actuellement président de Chemring Plc, président du comité des actionnaires de Hella KGaA, ainsi que membre du conseil d’administration de IMI Plc, Babcock Plc, The Mobility House AG, Gordon Murray Design Ltd., Kinexon GmbH, Clear Motion Ltd. et Envisics Ltd.

« Le conseil d’administration de LeddarTech est très heureux d’accueillir Carl-Peter Forster dans l’équipe LeddarTech », a déclaré M. Michel Brûlé, président du conseil d’administration de LeddarTech. « Carl-Peter apporte avec lui une riche expérience de l’industrie en tant que dirigeant de certaines des plus grandes entreprises automobiles du monde. La vaste expérience de Carl-Peter dans l’industrie automobile ainsi que dans des entreprises technologiques actives dans les systèmes ADAS et AD constituera un formidable atout pour LeddarTech », a conclu M. Brûlé.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.