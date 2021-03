QUÉBEC, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, participera en avril à plusieurs événements virtuels de portée mondiale en tant qu’exposant, présentateur et commanditaire. L’entreprise proposera ses plateformes technologiques intégrées de bout en bout, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi que la plateforme de développement LiDAR efficace et extensible reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine™ .

« LeddarTech est constamment à l’affût d’occasions de rassembler nos clients, partenaires et autres organisations de l’industrie afin de partager notre modèle d’affaires unique et de réseauter sur les nouveaux développements et solutions pour saisir les opportunités actuelles touchant les systèmes ADAS et AD », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux. « Notre participation à ces forums virtuels de premier plan reflète cette philosophie, et nous sommes très motivés à l’idée de rencontrer des clients et des organisations qui, comme nous, soutiennent la conduite autonome et les améliorations associées en matière de sécurité », a conclu M. Aitken.

ADAS Sensors 2021 Online – 6-8 avril (Détroit, É.-U.)

Les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) exigent de nombreuses modalités de détection et des capacités avancées en matière de fusion de données de capteurs et de perception pour assurer un fonctionnement adéquat et réagir en toute sécurité aux différentes situations qui peuvent survenir durant la conduite. On s’attend à ce que le marché des systèmes ADAS atteigne 84 milliards de dollars en 2025. Quel est le moteur de cette croissance, et quelles sont les exigences technologiques qui guideront les développements à venir? Rejoignez LeddarTech à l’événement ADAS Sensors Online 2021 pour le savoir.

Présentation : « Modalités de détection et technologie de perception et de fusion : les tendances pour les applications ADAS » (en anglais), par Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, 6 avril, 11 h 50 – 12 h 20 HE.

« Modalités de détection et technologie de perception et de fusion : les tendances pour les applications ADAS » (en anglais), par Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, 6 avril, 11 h 50 – 12 h 20 HE. Stand virtuel : LeddarTech proposera ses solutions phares de détection et de perception pour applications ADAS et AD, notamment la plateforme LeddarVision et divers logiciels et composantes de détection. Les solutions de balayage à micro-miroir MEMS pour LiDAR de STMicroelectronics seront également mises de l’avant. Nos représentants techniques seront disponibles en ligne pendant toute la durée de l’événement.

LeddarTech proposera ses solutions phares de détection et de perception pour applications ADAS et AD, notamment la plateforme et divers logiciels et composantes de détection. Les pour LiDAR de STMicroelectronics seront également mises de l’avant. Nos représentants techniques seront disponibles en ligne pendant toute la durée de l’événement. Inscriptions

Hannover Messe , édition numérique – 12-16 avril (Hanovre, Allemagne)

Cette année, l’illustre salon technologique et méga-conférence Hannover Messe sera numérique. LeddarTech sera co-exposant au pavillon du Québec en association avec Investissement Québec, dont la mission est de jouer un rôle actif dans le développement économique du Québec en stimulant l’innovation commerciale, l’entrepreneuriat et les acquisitions d’entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. LeddarTech sera présente au Kiosque Entreprise pendant la durée de l’événement.

AutoTech Council – Innovation Review on Connected Cars – 15 avril (Amérique du Nord)

Cette édition de l’événement Autotech Council se concentrera sur les nouvelles technologies et les innovations entourant les voitures connectées d’aujourd’hui et de demain, et présentera aux participants les entrepreneurs qui font de cet avenir une réalité. Rejoignez des équipementiers, des fournisseurs, des start-ups et des investisseurs en capital de risque pour discuter de sujets brûlants comme la 5G, la connectivité intégrée comparée à la connectivité captive, les données personnelles et la confidentialité, l’analytique des mégadonnées, les services à valeur ajoutée et beaucoup d’autres. Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, prendra part à la table ronde qui se tiendra le 15 avril de 8 h 55 à 9 h 25 HP.

Inscriptions

6 e sommet Automotive Sensors and Electronics – 28 avril (Munich, Allemagne)

Le sommet Automotive Sensors and Electronics est un événement annuel qui attire invariablement des décideurs clés de divers secteurs de l’industrie. Cet événement, qui bénéficie d’une réputation exceptionnelle dans la communauté des capteurs et de l’électronique automobiles, met en avant les technologies émergentes et stimule de précieuses opportunités de réseautage.

Présentation d’une étude de cas : « Solutions de fusion de données de capteurs et de perception pour applications ADAS et AD » (en anglais), par Michael Poulin, Vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif, 28 avril, 16 h 30 HEC.

« Solutions de fusion de données de capteurs et de perception pour applications ADAS et AD » (en anglais), par Michael Poulin, Vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif, 28 avril, 16 h 30 HEC. Livre numérique de référence : Technologie de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ (en anglais)

(en anglais) Inscriptions

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.