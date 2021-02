QUEBEC CITY, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar a nomeação de Yann Delabrière para seu Conselho Diretor, ampliando ainda mais a diversidade e a experiência do Conselho.

O Sr. Delabrière tem mais de 30 anos de experiência em cargos executivos sênior nas indústrias aeroespacial, identidade, segurança e automotiva. O Sr. Delabrière atualmente ocupa o cargo de Diretor Não Executivo da ST Microelectronics . Ele também é Presidente do Conselho de Administração da IDEMIA , líder global em realidade aumentada, onde atuou anteriormente como Presidente e CEO. O Sr. Delabrière também é Diretor Independente Líder da Alstom S.A. , gigante da indústria que desenvolve e comercializa sistemas integrados que fornecem bases sustentáveis para o futuro do transporte.

A experiência anterior a nível sênior e C do Sr. Delabrière no setor automotivo inclui:

Faurecia : Presidente e CEO da Faurecia, líder mundial em equipamentos automotivos. A liderança do Sr. Delabrière resultou no crescimento dramático da empresa, particularmente na América do Norte e Ásia, e restaurou sua rentabilidade e capacidades de geração de caixa.

: Presidente e CEO da Faurecia, líder mundial em equipamentos automotivos. A liderança do Sr. Delabrière resultou no crescimento dramático da empresa, particularmente na América do Norte e Ásia, e restaurou sua rentabilidade e capacidades de geração de caixa. PSA Peugeot Citroën : Ele ocupou o cargo de Diretor Financeiro, e passou a fazer parte do recém-criado Comitê Executivo do Grupo. Paralelamente ao seu cargo de CFO, o Sr. Delabrière tornou-se Presidente e Diretor Executivo da unidade de financiamento ao consumo da PSA.

Entre 1983 e 2018, o Sr. Delabrière também empregou sua experiência executiva nas indústrias aeroespacial, identidade e segurança.

Zodiac Aerospace: Conselheiro do Conselho e depois CEO da empresa. Durante esse período, o Sr. Delabrière reestruturou e supervisionou a venda da empresa ao Grupo Safran em 2018.

em 2018. Capgemini : Diretor Não Executivo e Presidente do comitê de auditoria da empresa.

: Diretor Não Executivo e Presidente do comitê de auditoria da empresa. Société Générale : Diretor Não Executivo.

: Diretor Não Executivo. Printemps : CFO do Grupo de varejo high-end agora conhecido como Kering.

: CFO do Grupo de varejo high-end agora conhecido como Kering. COFACE : CFO da agência francesa de crédito à exportação após um período no Tribunal de Contas francês e três anos no Ministério do Comércio Externo francês a partir de 1983.

“É com muita satisfação que o Conselho Diretor recebe Yann Delabrière na equipe da LeddarTech, disse Michel Brûlé, presidente do Conselho da LeddarTech. “Yann será um excelente recurso para o conselho da LeddarTech; sua formação em inteligência artificial, comércio exterior, automotivo e fabricação irão contribuir e muito para o crescimento e sucesso contínuo da LeddarTech”, disse o Sr. Brûlé.

“A LeddarTech teve uma trajetória incrível no ano passado com duas aquisições e engajamento com vários clientes importantes e parceiros estratégicos”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Estou especialmente orgulhoso do acordo de longo prazo fechado com a Osram, anunciado publicamente em 20 de janeiro de 2021, para fornecimento dos nossos componentes de hardware e software LiDAR líderes do setor na plataforma PERCEPT™ LiDAR da Osram. A vasta experiência do setor que a Yann traz ao nosso Conselho Diretor amplia ainda mais nossa estratégia de crescimento como líder de mercado em soluções de detecção para aplicativos ADAS e AD”, concluiu o Sr. Boulanger.

O Sr. Delabrière tem PhD em Matemática, tendo se formado na École Normale Supérieure e na École Nationale d ‘Administration. Ele também é um Cavaleiro da Legião de Honra e Oficial da Ordem Nacional do Mérito francês.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

