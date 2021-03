QUEBEC CITY, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, participará de vários eventos digitais globais em abril como expositora, apresentadora e patrocinadora. A empresa irá apresentar suas plataformas de tecnologia abrangentes para que os clientes possam resolver desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos do mercado automotivo e de mobilidade. Essas soluções apresentadas incluem a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e a plataforma de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil com base na tecnologia LeddarEngine™ patenteada.

“A LeddarTech busca continuamente oportunidades para trazer nossos clientes, parceiros e outras organizações do setor para compartilhar nosso modelo de negócios de plataforma única, bem como uma rede de novos desenvolvimentos e soluções para abordar as oportunidades atuais de ADAs e AD”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos. “Nossa participação nesses grandes fóruns digitais é um reflexo dessa filosofia e esperamos pela oportunidade de conhecer clientes e organizações que também estejam comprometidos com a autonomia e o aumento dos aspectos de segurança que ela proporciona”, disse o Sr. Aitken.

ADAS Sensors 2021 Online – 6 a 8 de abril (Detroit, EUA)

Os sistemas avançados de assistência ao motorista (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) exigem inúmeras modalidades de detecção e capacidades avançadas de fusão e percepção de dados do sensor para realizar avaliações precisas constantes por meio da detecção para responder com segurança a situações de condução que possam surgir. O mercado ADAS deve chegar a US$ 84 bilhões em 2025. O que está impulsionando esse crescimento e quais demandas tecnológicas moldarão os desenvolvimentos posteriores? Veja a LeddarTech na ADAS Sensors Online 2021 para descobrir.

Apresentação em destaque: “Sensing Modalities, Perception, and Fusion Technology Trends for ADAS Applications” (Tendências das Tecnologias de Modalidades, Percepção e Fusão de Detecção) de Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech, 6 de abril entre 11h50 -12h20 ET

“Sensing Modalities, Perception, and Fusion Technology Trends for ADAS Applications” (Tendências das Tecnologias de Modalidades, Percepção e Fusão de Detecção) de Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech, 6 de abril entre 11h50 -12h20 ET Cabine virtual: A LeddarTech apresentará suas soluções de detecção e percepção que definem o mercado de aplicativos ADAS e AD, incluindo a plataforma LeddarVision e vários componentes e software de detecção. As soluções de varredura MEMS com base em espelho da STMicroelectronics para LiDARs também estarão em exibição. Nossos representantes técnicos estarão disponíveis online durante todo o evento.

A LeddarTech apresentará suas soluções de detecção e percepção que definem o mercado de aplicativos ADAS e AD, incluindo a plataforma e vários componentes e software de detecção. As da STMicroelectronics para LiDARs também estarão em exibição. Nossos representantes técnicos estarão disponíveis online durante todo o evento. Inscreva-se aqui

Hannover Messe Digital Edition – 12-16 de abril (Hannover, Alemanha)

Este ano, a famosa feira e megaconferência da Hannover Messe serão digitais. A LeddarTech será coexibidora no pavilhão de Quebec em associação com a Investissement Québec, cuja missão é ter um papel ativo no desenvolvimento econômico de Québec, estimulando a inovação empresarial, o empreendedorismo e as aquisições de negócios, bem como o aumento do investimento e das exportações. A LeddarTech pode ser encontrada no Kiosque Entreprise durante o evento.

Inscreva-se agora em hannovermesse.de/en/ conference/

AutoTech Council – Innovation Review on Connected Cars (Conselho de Tecnologia Automotiva – Inovação nos Carros Conectados) – 15 de abril (América do Norte)

Este evento do Conselho de Tecnologia Automotiva se concentrará nas novas tecnologias e inovações que viabilizam os carros conectados de hoje e do futuro, e apresentará os participantes aos empreendedores que estão tornando esse futuro uma realidade. Participe, juntamente com OEMs, fornecedores, startups e VCs para discutir tópicos importantes, como 5G, conectividade embutida vs. atrelada, dados pessoais e privacidade, análise de big data, serviços de valor agregado e muito mais. Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech, participará do painel de discussão a ser realizado no dia 15 de abril, das 8h55 às 9h25 PT.

Inscreva-se aqui

6 th Automotive Sensors and Electronics Summit (Sexta Reunião de Sensores e Eletrônicos Automotivos – 28 de abril (Munique, Alemanha)

A Automotive Sensors and Electronics Summit é um evento anual que atrai consistentemente os principais tomadores de decisão de vários setores da indústria. Este evento tem uma excelente reputação na comunidade de sensores automotivos e eletrônicos por destacar tecnologias emergentes e apoiar oportunidades valiosas de networking.

Apresentação do estudo de caso: “Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications” (Soluções de Percepção e Fusão de Sensores para Principais Aplicativos ADAS e AD), por Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo, 28 de abril de 2021 às 16h30 CET

“Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications” (Soluções de Percepção e Fusão de Sensores para Principais Aplicativos ADAS e AD), por Michael Poulin, Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento Corporativo, 28 de abril de 2021 às 16h30 CET E-book em destaque: LeddarVision Sensor Fusion and Perception Technology (Tecnologia de Fusão e Percepção de Sensores da LeddarVision)

Inscreva-se aqui

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , Lin kedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

[email protected]eddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários