QUEBEC CITY e SEUL, Coreia, Feb. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder do setor em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista do Nível 1 ao Nível 5, tem o orgulho de anunciar que a Seoul Robotics, empresa líder em visão computacional 3D que usa IA e aprendizado de máquina para impulsionar o futuro da mobilidade, entrou para o Leddar™ Ecosystem. O Leddar Ecosystem é composto por empresas líderes em tecnologia que fizeram parceria com a LeddarTech através da contribuição da sua experiência em várias tecnologias que aprimoram as soluções ADAS e AD.

A Seoul Robotics, com sede em Seul, Coreia do Sul, tem experiência comprovada em tecnologia de percepção LiDAR com seu software proprietário SENSR 3D. Esta plataforma analisa e processa dados LiDAR com alta precisão, viabilizando que mais indústrias, incluindo de varejo, logística e cidades inteligentes, apliquem insights 3D. A Seoul Robotics tem chamado muita atenção nos últimos anos, com a empresa recebendo a classificação de empresa “No. 1 Tech Startup” da Coreia do Sul pela DB-Stars em 2019.

A LeddarTech e a Seoul Robotics estão colaborando para desenvolver soluções de percepção avançadas em tempo real para complementar o Leddar™ Pixell da LeddarTech, projetado para shuttles, robotaxis, ADVs, ônibus e veículos comerciais pesados. O Leddar Pixell, um sensor 3D flash de 180 graus de estado sólido, é considerado o LiDAR mais robusto disponível no momento. O produto foi premiado recentemente com o Outstanding & Innovative Product Award (Prêmio de Produto Excelente e Inovador) da Associação da Shenzhen Automotive Electronics Industry Association e o Best of Innovation Award Honoree (Prêmio Melhor de Inovação Homenageado) na CES 2020. A parceria da LeddarTech e da Seoul Robotics aproveita a experiência técnica das duas empresas para fornecer aos clientes uma solução baseada em LiDAR aprimorada que aumentará o desempenho e a robustez, encurtando o tempo de colocação no mercado e reduzindo os custos.

“Os sensores LiDAR robustos como o Leddar Pixell exigem o software de percepção 3D mais avançado para processar e interpretar dados em tempo real”, disse HanBin Lee, cofundador e CEO da Seoul Robotics. “A nossa plataforma SENSR de percepção líder do setor permite uma compreensão e interpretação mais aprofundada de dados 3D, atendendo melhor ao mercado com percepção altamente detalhada baseada em LiDAR. Com a nossa colaboração com o Leddar Ecosystem, forneceremos detecção e classificação de objetos, bem como medição de velocidade, direção e informações de localização sem a necessidade de dados de mapa, tudo isso reduzindo o custo e aumentando a eficiência.”

“Em parceria com a Seoul Robotics, líder respeitada em software de percepção 3D para sensores LiDAR, a LeddarTech e nossos clientes se beneficiam da tecnologia de percepção avançada e inovadora baseada em LiDAR da Seoul Robotics”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A colaboração cria uma solução para facilitar e acelerar bastante a integração do Leddar Pixell em uma ampla gama de aplicações nos mercados de mobilidade e industrial”, disse o Sr. Boulanger.

Sobre a Seoul Robotics

A Seoul Robotics é uma empresa de visão computacional 3D com uma plataforma de percepção que usa IA e aprendizado de máquina para capacitar o futuro da mobilidade. Fundada em 2017, a Seoul Robotics fez uma parceria com OEMs, integradores de sistemas e agências governamentais em todo o mundo para diversificar o uso de dados 3D. A empresa desenvolveu seu próprio software proprietário compatível com quase todos os sensores de dados LiDAR e 3D para aumentar a precisão e eficiência, e garantir a segurança em uma gama de indústrias e aplicações. A Seoul Robotics tem escritórios em Seul, Vale do Silício, Munique e Detroit e é apoiada por instituições financeiras líderes globais. Para mais informação, visite www.seoulrobotics.org.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.

