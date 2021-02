QUÉBEC et SÉOUL, Corée, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, chef de file en matière de solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite de niveau 1 à 5, est fière d’annoncer l’adhésion à l’ Écosystème Leddar™ de Seoul Robotics , le leader en vision artificielle 3D qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour soutenir l’avenir de la mobilité. L’Écosystème Leddar regroupe des entreprises technologiques de premier plan qui se sont associées avec LeddarTech par l’apport de leur savoir-faire dans diverses technologies qui améliorent les solutions ADAS et de conduite autonome.

Seoul Robotics, basée à Séoul, en Corée du Sud, dispose d’un savoir-faire démontré en technologie de perception LiDAR s’appuyant sur son logiciel 3D exclusif SENSR. Cette plateforme analyse et traite les données LiDAR avec une grande précision, ce qui permet à davantage d’industries, y compris le commerce de détail, la logistique et les villes intelligentes, de tirer parti de l’information 3D. Seoul Robotics a beaucoup retenu l’attention au cours des dernières années, l’entreprise ayant été désignée par DB-Stars « Start-up technologique No. 1 » pour la Corée du Sud en 2019.

LeddarTech et Seoul Robotics collaborent au développement de solutions de perception avancées en temps réel en complément du Leddar™ Pixell de LeddarTech, un LiDAR conçu pour les navettes, robotaxis, véhicules de livraison autonomes, autobus et véhicules commerciaux lourds. Le Leddar Pixell, un capteur flash 3D solid-state 180 degrés, est considéré comme étant le LiDAR le plus robuste sur le marché. Le produit a récemment remporté le prix « Produit innovant exceptionnel » de la Shenzhen Automotive Electronics Industry Association, et a été retenu parmi les lauréats du Prix de l’innovation à l’événement CES 2020. Le partenariat entre LeddarTech et Seoul Robotics met à profit le savoir-faire des deux entités pour fournir aux clients une solution LiDAR améliorée avec une performance et une robustesse accrues, alliées à une réduction du temps de mise en marché et des coûts associés.

« Les capteurs LiDAR robustes, comme le Leddar Pixell, nécessitent le logiciel de perception 3D le plus avancé pour traiter et interpréter les données en temps réel », a déclaré M. HanBin Lee, cofondateur et chef de la direction de Seoul Robotics. « Notre plateforme de perception de pointe, SENSR, permet une meilleure compréhension et une meilleure interprétation des données 3D, et sert mieux le marché grâce à une perception LiDAR très détaillée. Notre collaboration dans l’Écosystème Leddar nous permettra de détecter et de classifier les objets, de même que de fournir de l’information sur leur vitesse, leur déplacement et leur localisation, sans avoir besoin de données cartographiques, le tout avec une réduction des coûts et une efficacité accrue ».

« En nous associant à Seoul Robotics, un leader respecté des logiciels de perception 3D pour capteurs LiDAR, LeddarTech et nos clients bénéficient de la technologie avancée et innovatrice de Seoul Robotics en matière de technologie de perception LiDAR », a affirmé Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Cette collaboration constitue une solution pour faciliter et accélérer considérablement l’intégration du Leddar Pixell dans un large éventail d’applications sur le marché de la mobilité et industriel », a conclu M. Boulanger.

À propos de Seoul Robotics

Entreprise active dans la vision artificielle 3D, Seoul Robotics a développé une plateforme de perception qui exploite l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour soutenir l’avenir de la mobilité. Fondée en 2017, Seoul Robotics s’est associée à des équipementiers, des intégrateurs de systèmes et des organismes gouvernementaux dans le monde entier pour diversifier l’utilisation des données 3D. L’entreprise a développé son propre logiciel propriétaire, qui est compatible avec presque tous les capteurs de données LiDAR et 3D, afin d’accroître la précision et l’efficacité et d’assurer la sécurité dans diverses industries et applications. Seoul Robotics possède des bureaux à Séoul, Munich, Détroit ainsi que dans la Silicon Valley, et est soutenue par des institutions financières mondiales de premier plan. Pour plus de renseignements, visitez www.seoulrobotics.org .

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

