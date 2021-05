Dignified Storytelling

Bangladesh – Nomita Mondal watering mangrove saplings in Pachim Dhangmari, adjacent to Sundarbans Mangrove Forest, Banishanta, Dacope, Khulna, Bangladesh. Credit: BEDS

Ethiopia – A #SecondChance student in rural Ethiopia reads and does homework at home by candlelight. Credit: Luminos Fund

Guatemala – Adolescent girl student eager to take part in class as part of a bigger program that is set to elevate the voice and opportunities of adolescent girls in Guatemala, Nicaragua and Honduras. Credit: Global Fund for Children

Liberia – Mary, a #SecondChance student in @LuminosFund’s Liberia program, smiles alongside her classmates prior to the pandemic. Luminos has helped 152,051 out-of-school children experience joyful learning and catch up. Today, Luminos classrooms in Liberia have reopened safely. Credit: Luminos Fund

Pakistan – The Citizens Foundation (TCF) students in a school playground in Qayyumabad, Karachi, Pakistan. Credit: TCF/Zoral Naik

Rwanda – A group of students representing the student business club within their school community in Rwanda as part of the “Educate!” program. Credit: Educate!

Tanzania – A chef pauses from his work at the campsite in Lake Natron, Tanzania. Photographer: Nicola Bailey

Dignified Storytelling « La Narration Digne » est une initiative dirigée par « Dubai Cares, Expo 2020 Dubaï et le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats Arabes Unis », qui honorer la vision des Emirats Arabes Unis de promouvoir la dignité humaine dans le monde.

Le Forum de « Dignified Storytelling » aura lieu le 10 décembre 2021 à l’Expo 2020 Dubaï, la première exposition universelle à se tenir dans la région de Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Dubai Cares, Expo 2020 Dubaï et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale des Émirats Arabes Unis se sont réunis pour lancer l’initiative « Dignified Storytelling », c’est une initiative visant à créer un écosystème qui favorise une compréhension partagée et pratique de la narration qui préserve et défend la dignité de toutes les personnes et contribue aux objectifs de développement durable (ODD).

Aujourd’hui, des milliers d’histoires sont racontées, sans tenir compte de ce qui les raconte et comment elles sont racontées. Beaucoup de ces histoires manquent d’authenticité, de transparence ou sont motivées par des motifs inavoués qui servent un récit prédéterminé. Il ne s’agit que quelques-uns des rares obstacles qui entravent une narration honnête, saine et digne dans les contextes de développement et humanitaires. Pour qu’une pièce – qu’elle soit visuelle, écrite ou parlée – atteigne un public, elle passe par un long processus de filtrage, de révision et d’édition qui altère parfois le contenu original et le rend presque fictif. Cela finit, à son tour, par brosser le mauvais tableau des contributeurs qui souvent ne savent pas où leurs histoires, visuelles ou écrites, seront affichées et dans quel but seront-elles utilisées.

« Dignified Storytelling » est né de la nécessité d’unir les voix des créateurs de contenu, des rédacteurs en chef, des journalistes, des photographes, des cinéastes, des raconteurs d’histoires et des contributeurs et de leur donner la connaissance pratique qui leur permettra de saisir des moments et de raconter des histoires sans compromettre la dignité humaine. Afin de répondre à ce besoin, « Dignified Storytelling » a lancé des consultations mondiales il y a un an, pour solliciter des perspectives intersectorielles sur la narration dans des contextes de développement et d’aide humanitaire, et s’entendre sur les principes de « Dignified Storytelling » qui servent aujourd’hui de guide et d’outil de plaidoyer pour rassembler les différentes parties prenantes du monde entier afin de former un mouvement mondial qui changera la donne pour le maintien et la promotion de la dignité humaine par narration.

Ces principes fondamentaux orientent également l’élaboration d’un «Dignified Storytelling » accessible et pratique qui fournit des conseils pratiques et des études de cas concrètes sur les pratiques exemplaires. Les perspectives intersectorielles et les points de vue d’un groupe diversifié de raconteurs d’histoires et d’intervenants expérimentés des gouvernements, des agences des Nations Unies, des organisations non-gouvernementales internationales et locales et de la société civile éclairent actuellement ce cadre et cette ressource précieux.

Pour véritablement intégrer « Dignified Storytelling » dans les politiques et pratiques quotidiennes des agences de développement internationales et de divers raconteurs d’histoires dans les secteurs du développement et de l’humanitaire, Dubai Cares, Expo 2020 Dubaï et Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale des Émirats Arabes Unis ont mis en place une Alliance de « Dignified Storytelling ». L’Alliance est un réseau de champions qui fournit des activités de plaidoyer, un soutien en nature et des contributions aux livrables du programme. La représentation au sein de l’Alliance comprend un éventail délibérément diversifié de points de vue d’organisations, d’individus et de gouvernements capables de partager les meilleures pratiques de leurs expériences sur le terrain dans une gamme de contextes de développement.

Son Excellence Reem Al Hashimy, Ministre d’État à la coopération internationale des Émirats Arabes Unis et directrice générale d’Expo 2020 Dubaï, a fait la remarque suivante : « Au moment où nous en avons le plus besoin, l’Expo 2020 rassemblera le monde dans un esprit d’espoir et d’optimisme, en jetant des ponts et en prenant des mesures inspirantes en vue d’un avenir meilleur pour nous tous. Ce sera le cadre idéal pour renforcer « Dignified Storytelling » alors que nous unissons nos ressources pour renforcer les normes les plus élevées et accroître l’impact de ces histoires que nous choisissons de partager avec le monde. L’initiative reflète également l’engagement des Émirats arabes unis à faire progresser « Dignified Storytelling » responsable pour le plus grand bien de l’humanité, et son rôle central dans les efforts humanitaires et de développement internationaux plus largement. »

Soulignant l’importance de « Dignified Storytelling » dans le contexte du développement, Dr. Tariq Al Gurg, directeur général de Dubai Cares et membre de son conseil d’administration, a déclaré : « « Dignified Storytelling » est un puissant outil de communication dans les contextes du développement et de l’aide humanitaire. Les histoires, tant visuelles qu’écrites, offrent un moyen de comprendre différentes perspectives et peuvent être un moteur d’action. C’est pourquoi il est important pour nous, en tant que communauté mondiale, de nous attaquer à « Dignified Storytelling » irresponsable, une pratique qui n’a pas été abordée depuis trop longtemps. Qui, à mon avis, est enracinée dans l’absence de directives largement accessibles et exhaustives sur la meilleure façon de raconter des histoires qui préservent la dignité de toutes les personnes. J’invite tous les raconteurs d’histoires, les gouvernements, les organismes et la société civile à se joindre à nous dans cet effort visant à inculquer une compréhension et une pratique de « Dignified Storytelling » qui nous rassemblent et nous rappellent notre humanité commune. »

L’initiative comprendra le Forum de « Dignified Storytelling », qui se tiendra à l’Expo 2020 de Dubaï le 10 décembre 2021 dans le cadre du méga-événement de six mois. Le Forum servira de plateforme puissante pour les principales parties prenantes – y compris les membres d’organisations de la société civile, les gouvernements, le secteur privé et les agences internationales ainsi que les défenseurs, les activistes et les raconteurs d’histoires – se réunir et s’entendre collectivement sur la façon de valider, d’adopter et d’intégrer les principes de « Dignified Storytelling ». Pour ce faire, une série de séances plénières et une exposition présenteront les meilleures pratiques en matière de « Dignified Storytelling », ainsi que des événements parallèles, y compris une conférence de presse.

Le Forum fait partie du riche calendrier de programmation spécialisée d’Expo 2020, qui reflète et célèbre l’esprit de « Dignified Storytelling » tout au long de l’exposition. Englobant des thèmes culturels, sociaux, économiques, environnementaux et basés sur les EAU, la série de programmes a été organisée en étroite collaboration avec les entités des EAU, les participants internationaux, les participants non officiels, Organisations internationales et partenaires commerciaux et cherche à rassembler la solidarité autour des défis mondiaux, mettre l’accent sur les domaines d’intérêt mutuel et d’importance, et assurer l’émergence d’un héritage significatif aux niveaux national, régional et international.

À plus long terme, « Dignified Storytelling » créera un environnement positif qui renforcera les relations à long terme entre les secteurs public, privé, du développement et de l’aide humanitaire en plaçant « Dignified Storytelling » et éthique à l’épicentre du partage des connaissances, la participation des intervenants et le renforcement des capacités pour inspirer et informer les raconteurs d’histoires. Pour y parvenir, les EAU appellent les parties prenantes et les partenaires du monde entier à se faire les défenseurs de cette initiative cruciale en s’engageant à respecter les dix principes de « Dignified Storytelling ».

