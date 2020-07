Selon Laxmi Akkaraju, directrice stratégique de la GSMA (GSM Association, une association qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers 220 pays du monde), les gouvernements devraient créer un environnement propice aux investissements et à l’innovation afin de stimuler le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ère numérique.

Laxmi Akkaraju a tenu ces propos le 8 juillet à l’occasion du « Séminaire 2020 sur la stratégie client et l’analyse des difficultés rencontrées » (CSPA) organisé par le géant chinois des télécommunications Huawei.

Si la pandémie de COVID-19 a sans conteste affecté le déploiement et la commercialisation de la 5G, il apparaît également qu’elle a accéléré le rythme de la numérisation. Poussées par les impératifs liés au confinement, de nombreuses entreprises ont été tenues de se tourner vers les canaux en ligne et le travail à distance, a noté Mme Akkaraju.

Cette dernière a indiqué que les responsables politiques pouvaient influer sur le développement des TIC et aider les opérateurs comme les entreprises à gérer leurs activités dans les circonstances actuelles et le nouveau paysage en place, alors que le monde commence à envisager la reprise économique et la période post-COVID.

Mme Akkaraju a recommandé de simplifier les réglementations afin de faciliter le déploiement de la 5G, précisant que « les gouvernements, tant nationaux que locaux, peuvent contribuer à simplifier les procédures de planification, permettre aux opérateurs d’accéder aux installations publiques pour le déploiement des antennes et proposer des conditions raisonnables ».

Elle a en outre ajouté que les responsables politiques devraient aider à alléger la pression financière qui pèse sur les opérateurs 5G au moyen de réductions importantes en termes d’impôts et de frais réglementaires.

« La 5G n’est pas une course », a-t-elle déclaré. « Mais les pays qui agissent rapidement seront en mesure de proposer des avantages significatifs en temps opportun aux clients et aux entreprises, et d’aider ainsi leur économie ».

