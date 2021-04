NEW YORK, 23 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le marché mondial en rapide évolution des cryptomonnaies est actuellement en effervescence avec l’introduction récente de trois plateformes de minage extraordinairement conçues, BT, DBT et GBT de BitWats (www.bitwats.com). Au lieu de s’appuyer exclusivement sur les piliers incontournables du data mining à efficacité et technicité élevées, ces trois produits ont été créés dans le but de permettre aux amateurs enthousiastes et aux mineurs occasionnels de faire eux aussi fortune en exploitant les cryptomonnaies.

DBT offre des taux de hachage de 750 TH/s, 70 GH/s, 5 GH/s et 5 MH/s, pour les bitcoin, litecoin, ethereum et monero respectivement. D’autre part, pour le mineur GBT, la puissance de hachage dans le même ordre est de 2 250 TH/s, 210 GH/s, 15 GH/s et 15 MH/s. Les consommations d’énergie pour ces deux unités s’élèvent respectivement à 900 W et 2 200 W.

Sur la base des chiffres mentionnés ci-dessus, le potentiel de gain mensuel des deux unités est mentionné ci-dessous.

Mineur DBT : 7 500 $ (Bitcoin), 13 000 $ (Litecoin), 13 000 $ (Ethereum) et 15 000 $ (Monero)

Mineur GBT : 22 500 $ (Bitcoin), 39 000 $ (Litecoin), 37 000 $ (Ethereum) et 45 000 $ (Monero)

Au fil des ans, l’exploration des données de cryptomonnaies s’est perfectionnée de manière notable. Toutefois, compte tenu de la nature très technique de ce domaine, sa portée était jusqu’à présent limitée, voire inaccessible aux individus non versés dans les technologies. Bitwats contribue déjà à modifier cette perception avec l’arrivée de trois plateformes préconfigurées, qui nécessitent juste d’être mises en service pour permettre aux utilisateurs d’expérimenter le « crypto-mining ».

Moins d’un mois après leur mise sur le marché, les produits BT, DBT et GBT ont déjà permis à de nombreux utilisateurs lambda ne possédant aucune formation technique de réaliser d’importants retours sur investissement. Cet exploit a été rendu possible par l’extraordinaire puissance de hachage offerte par ces outils. Les outils de minage Bitwats sont adaptés à l’usage domestique puisqu’ils ne dégagent qu’une faible quantité de chaleur et de bruit.

Pour en savoir plus sur BitWats, veuillez consulter le site https://www.bitwats.com

À propos de BitWats Inc. : Bitwats a été fondée en 2016 par une équipe de leaders technologiques ayant fait leurs preuves en travaillant pour les entreprises les plus prodigieuses au monde dans le passé. Se dédiant à apporter la dernière technologie de minage de cryptomonnaies au public, la société a récemment lancé sa superbe gamme de mineurs ASIC avancés. Contrairement à la plupart des autres fabricants de matériel de minage de cryptomonnaies, Bitwats travaille en permanence pour rendre le minage de cryptomonnaies facile et rentable pour tous les individus, indépendamment de leur expérience et de leurs connaissances.