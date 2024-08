L’impact économique mondial de la taxe sur les jeux d’argent monte en flèche

WATERFORD, Irlande, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’impact économique des jeux d’argent sur les économies nationales a été astronomique entre 2020 et 2024, selon les dernières recherches de Statista. À lui seul, le marché des jeux d’argent en ligne devrait représenter le montant exceptionnel de 97,70 milliards de dollars d’ici fin 2024, et enregistrer un taux de croissance annuel de 6,46 % qui devrait porter la taille du marché à 133,60 milliards de dollars à l’horizon 2029.

Minimum Deposit Casinos (MDC), une division du groupe OneTwenty, a étudié la manière dont les gouvernements dépensaient la taxe sur les jeux et ses conséquences.

« Nous avons privilégié les cinq pays qui génèrent le plus de revenus dans le domaine des jeux d’argent en ligne. Il est évident que la taxe sur les jeux vient révolutionner les économies nationales. Elle alimente les services publics clé et constitue le fer de lance de grands projets communautaires et environnementaux. En effet, son effet s’est apparenté à une onde de choc dans le monde entier, révélant le caractère essentiel de cette source de revenus pour le bien-être sociétal et le développement durable », relève Miranda Raaff, Responsable de l’information sur les jeux en ligne chez MDC.

Top 5 2024 des pays générateurs de revenus dans les jeux d’argent en ligne :

États-Unis : 14,4 milliards de dollars de taxes directes sur les jeux ont été versés au gouvernement en 2023. 750 millions de dollars ont été affectés à des travaux de conservation. La taxe a également profité à la gestion des hautes terres, à l’élimination des espèces envahissantes, à la résilience aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer, et à la satisfaction des besoins relatifs au traitement de l’eau.

Royaume-Uni : la taxe sur les paris et les jeux atteint 3,4 milliards de livres sterling en 2023/2024. Une part importante de cette somme finance le système de santé publique britannique, le National Health Service et contribue à l’amélioration des établissements de santé. Une partie est destinée à financer des projets communautaires, des infrastructures routières, des transports publics et des logements.

Australie : les opérateurs de jeux d’argent ont versé 5,8 milliards de dollars australiens au gouvernement en 2020. Une grande partie de cette somme a permis de financer les hôpitaux publics, les services médicaux et les programmes de santé mentale. Elle a également permis de soutenir les écoles publiques, les universités et les programmes de formation. Les infrastructures telles que les routes, les transports publics et les logements publics en ont également bénéficié.

Allemagne : 5,2 milliards d’euros ont été versés au titre de la taxe sur les jeux en 2022. Une grande partie de cette somme a permis de financer les hôpitaux publics, la recherche médicale et les services de santé mentale. Une partie a été utilisée pour financer les allocations chômage, l’aide au logement et l’accompagnement des familles à faible revenu. Elle a également été utilisée pour les infrastructures, les programmes artistiques et culturels et l’éducation.

Canada : le Canada perçoit environ 9 milliards de dollars canadiens par an au titre de la taxe sur les jeux d’argent. Une grande partie de cette somme est consacrée aux soins de santé, aux programmes sociaux, aux initiatives de sécurité publique, à la protection de l’environnement, aux infrastructures, entre autres.

À propos de MDC

MDC, une division de OneTwenty Group, est un portail de ressources sur les jeux en ligne qui analyse et recommande les casinos en ligne les plus fiables au monde. MDC procède à un audit approfondi des casinos, en se concentrant sur la sécurité, les licences de jeu, les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables.

Contact : miranda@onetwentygroup.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fce8a685-c9bc-4dee-932c-931e1a1d70e7

GlobeNewswire Distribution ID 1000985971