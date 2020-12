Lithium Werks cède son activité spécialisée dans les modules Valence™ afin de se concentrer sur sa fabrication d’accumulateurs de premier plan, son portefeuille d’accumulateurs LFP brevetés, ses solutions personnalisées et sa nouvelle R&D.

AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Lithium Werks, leader mondial de la fabrication, la technologie et la propriété intellectuelle d’accumulateurs à base de phosphate de fer lithié, annonce la vente de son module Valence™ et de ses actifs BMS (système de gestion de batterie) à Lithion Power Group,, un fabricant verticalement intégré d’accumulateurs et de blocs-batteries rechargeables et non rechargeables.

Suite à cette vente, Lithium Werks se concentrera activement sur la poursuite du développement de ses matériaux Nanophosphate™, sa production d’accumulateurs, ses solutions OEM personnalisées, l’expansion de sa R&D, ainsi que sur le développement et le renforcement de son portefeuille de cathodes à base de phosphate de fer lithié (LFP) brevetées.

Il existe une demande en rapide expansion pour les technologies exclusives de Lithium Werks provenant de divers secteurs industriels à l’échelle mondiale. La transaction permettra à Lithium Werks de continuer à se concentrer sur la satisfaction de cette demande.

T. Joseph Fisher, III, PDG et cofondateur de Lithium Werks, B.V., a déclaré :

« Cette initiative nous permettra de nous concentrer davantage sur notre capacité à servir nos clients actuels et futurs avec nos accumulateurs et notre poudre Nanophosphate™ les plus puissants et durables, non seulement pour nos marchés verticaux existants tels que l’industrie, le secteur médical et l’alimentation sans interruption, mais aussi avec une nouvelle clarté stratégique pour les applications critiques, y compris les marchés verticaux de stockage et de transport d’énergie avec des solutions personnalisées. Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance et notre expansion en tant que fournisseur d’accumulateurs cylindriques Nanophosphate™ de pointe, mais aussi d’introduire d’autres formats et tailles pour les applications qui nécessitent la puissance, la sécurité et la vie (Power. Safety. Life.™) de notre matériau de cathode Nanophosphate™ développé par le MIT. »

Lithium Werks possède le portefeuille le plus complet au monde de produits et brevets LFP de propriété intellectuelle, matériaux et accumulateurs à base de phosphate de fer lithié. Lithium Werks opère en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Pour tout complément d’information sur Lithium Werks, veuillez consulter le site www.lithiumwerks.com.

Contact :

[email protected]