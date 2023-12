Local elections/Sousse: 16 candidates with disabilities selected by sortition

Sixteen candidates with disabilities were selected by sortition in Sousse governorate on Sunday, in the Local Council elections. They are: - Local Council of Akouda: Ahmed Ladhari - Local Council of Zaouia-Ksiba-Thrayet: Mohamed Dhouibi - Local Council of Kalaa Seghira: Mohamed Rjiba - Local Council of Kalaa Kebira: Hafedh Brahem - Local Council of Enfidha: Saber Hdhili - Local Council of Bouficha: Kamel Hichri - Local Council of Hammam Sousse: Béchir Msakni - Local Council of Sousse Erriadh: Moadh Romdhani - Local Council of Sousse City: Abdelhamid Gassaa - Local Council of Sousse Jawhra: Ezzedine Moubarek - Local Council of Sousse Sidi Abdelhamid: Mohamed Dahech - Local Council of Sousse Sidi El Heni: Radhia Hafaydh - Local Council of Sousse Sidi Bou Ali: Raja Moutaouaa - Local Council of Kondar: Fouazi Kacem - Local Council of Msaken: Hafedh Chatti - Local Council of Hergla: Aymen Moubarek. Source: Agence Tunis Afrique Presse