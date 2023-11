Ma’aden com um papel fundamental na abordagem dos desafios do setor, no Future Minerals Forum 2024

RIADE, Arábia Saudita, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Future Minerals Forum (FMF) anunciou hoje que a Ma’aden irá regressar como Parceira Fundadora do evento pelo terceiro ano consecutivo. A Ma’aden, a maior empresa de recursos naturais multi-commodities do Médio Oriente, voltará a desempenhar um papel central nos debates que moldam o setor global dos minerais durante o FMF 2024, em janeiro.

Este evento centrar-se-á na criação de cadeias de valor mineral resilientes e responsáveis na super-região de África, Ásia Ocidental e Central, rica em recursos minerais. O FMF 2024 irá reunir líderes governamentais, executivos do setor mineiro, investidores e outras partes interessadas para impulsionar a parceria e o crescimento, contribuindo para um setor sustentável e reforçando as cadeias de abastecimento de minerais a nível mundial.

No FMF do ano passado, a Ma’aden fez uma série de anúncios significativos, incluindo o de uma importante joint-venture com o PIF, a Manara Minerals, que apoia as cadeias de abastecimento de minerais a nível mundial, as quais são essenciais para a transição energética. A Ma’aden anunciou igualmente acordos de destaque com os líderes mineiros mundiais Ivanhoe Electric e Barrick Gold Corporation, que contribuem para impulsionar o desenvolvimento do setor mineiro do Reino.

O Fórum desempenha um papel fundamental no apoio ao investimento e às parcerias, na Arábia Saudita e a nível mundial.

As novas e excitantes iniciativas que serão discutidas no FMF 2024 incluem o aumento da capacidade dos recursos humanos e do talento na região através de centros de excelência; o desenvolvimento de normas de sustentabilidade que satisfaçam os requisitos dos países anfitriões e mantenham a confiança da sociedade; e a criação de um centro de metais verdes na super-região através da utilização de tecnologias modernas e do desenvolvimento de centros de processamento.

O FMF 2023 foi um sucesso retumbante, com mais de 9000 participantes presenciais e mais de 13 000 participantes remotos. Espera-se que o FMF 2024 tenha um alcance ainda mais alargado, centrando-se em soluções práticas para os desafios que o setor mineiro e mineral enfrenta.

O FMF 2024 realizar-se-á sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, no Centro Internacional de Convenções Rei Abdulaziz, em Riade, de 9 a 11 de janeiro de 2024.

