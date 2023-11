Matmerize remporte un prix décerné par le DOD pour développer des composites polymères faiblement inflammables à l’aide de méthodes d’IA avancées

ATLANTA, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc; ., un des leaders du secteur de l’informatique appliquée aux formulations et aux polymères est fier d’annoncer sa sélection par le Département de la Défense des États-Unis (Department of Defense, « DOD ») pour un contrat dans le cadre du programme de financement de l’innovation au sein des petites entreprises (Small Business Innovation Research, « SBIR ») afin de faire progresser les méthodologies de l’IA pour accélérer la conception de nouveaux composites polymères faiblement inflammables. Matmerize est ravi du potentiel révolutionnaire de ce projet, qui permettra non seulement d’améliorer la sécurité-incendie dans les navires et sous-marins de la Marine américaine, mais trouvera également des applications dans de très nombreux secteurs, notamment ceux de la construction, de l’aérospatiale, de l’automobile et des produits de grande consommation. Ce prix fait suite à un autre prix SBIR récemment décerné à Matmerize par la fondation nationale pour la science américaine (National Science Foundation, « NSF ») afin de développer des architectures d’apprentissage automatique appliquées et basées sur la physique, et pour de faire progresser le développement de matériaux.

L’inflammabilité des composites polymères est quantifiée par un ensemble de paramètres quantitatifs, généralement mesurés à l’aide d’instruments/de tests très standardisés définis par la société américaine pour les essais des matériaux (American Society for Testing and Materials, « ASTM ») et d’autres agences. Les matériaux polymères d’intérêt qui répondent aux valeurs particulières associées aux tests ASTM et non ASTM standardisés nécessitent une combinaison optimale de polymères de base, d’additifs fonctionnels, de produits ignifuges et de conditions de traitement. Matmerize collaborera avec le DOD pour développer des capacités informatiques en matière de polymères en utilisant des données organisées appropriées et des techniques avancées d’IA/AA pour une conception accélérée de composites à matrice polymère faiblement inflammables qui répondent à d’autres objectifs en matière de performances mécaniques et thermiques essentielles à la Marine américaine.

Les points clés majeurs du contrat comprennent :

(1) la création d’une base de données des matériaux composites avec leur inflammabilité et d’autres propriétés pertinentes, telles que le taux de débit thermique maximal, le délai d’inflammation et la densité de la fumée,

(2) le développement de modèles d’IA entraînés sur la base de données afin de prédire les propriétés pertinentes des nouvelles formulations composites, et

(3) la recommandation d’un pool de composites polymères prometteurs, c.-à-d., les combinaisons de polymères de base, d’additifs fonctionnels, de produits ignifuges et de conditions de traitement, pour la synthèse et les tests expérimentaux.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien :

Huan Tran, directeur de la recherche et de l’innovation chez Matmerize, déclare : « Cette collaboration représente une réalisation majeure dans la recherche pour la production de composites polymères plus sûrs et moins inflammables. Nous sommes très fiers d’être à la tête du développement de solutions de pointe basées sur l’IA pour créer des matériaux composites faiblement inflammables qui répondent non seulement aux normes rigoureuses des tests ASTM, mais également aux exigences vitales en matière sécurité imposées pour nos navires au sein de la Marine américaine.

Au centre de l’innovation portée par Matmerize se trouve PolymRize , son produit phare : une plateforme logicielle informatique pour les polymères basée sur le cloud, conçue avec soin pour accélérer les progrès dans les polymères, les composites et les formulations. Le programme SBIR du DOD s’aligne parfaitement sur la mission principale de Matmerize : libérer l’immense potentiel de l’IA dans l’ingénierie des matériaux avancés afin de relever des défis majeurs et d’améliorer la fonctionnalité, la sécurité-incendie et la durabilité. Les SBIR du DOD et de la NSF arrivent à un moment opportun et permettront ensemble de propulser et de faire progresser la technologie PolymRize basée sur l’IA de manière synergique.

Chiho Kim, Directeur de la technologie chez Matmerize a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Les deux prix SBIR simultanés accordés par le DOD et la NSF représentent une approbation sans équivoque de la plateforme informatique novatrice spécialisée dans les polymères de Matmerize, PolymRize . Ces contrats nous fourniront les ressources et le soutien nécessaires pour faire progresser encore davantage notre plateforme basée sur l’IA PolymRize . »

Pour plus d’informations sur la plateforme innovante PolymRize , rendez-vous à l’adresse : https://www.matmerize.com/ polymrize

À propos de Matmerize :

Matmerize, Inc. est une jeune entreprise issue du Georgia Institute of Technology, et a été fondée par le Dr Rampi Ramprasad et le Dr Chiho Kim. Matmerize est un leader de l’innovation, au croisement entre l’ingénierie des matériaux avancés et l’intelligence artificielle. Avec pour mission de révolutionner la sécurité-incendie et la durabilité grâce à la technologie de l’IA, nous nous engageons à repousser les limites du possible. Notre équipe d’experts dédiés fait tout son possible pour créer des solutions à l’impact positif sur le développement de nouveaux matériaux, tout en minimisant l’empreinte environnementale.

Pour plus d’informations, demandes de renseignements ou pour contacter l’interlocuteur relations presse, veuillez contacter :

Matmerize, Inc.

https://www.matmerize.com

E-mail : info@matmerize.com

YouTube : Regarder Vidéos de Matmerize sur YouTube

LinkedIn : Suivez nous sur LinkedIn

GlobeNewswire Distribution ID 8979907