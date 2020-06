MONTRÉAL, 26 juin 2020 /PRNewswire/ — Le groupe Medicom (« Medicom »), l’un des principaux fabricants mondiaux de masques médicaux et respiratoires, a annoncé son projet d’ouvrir une nouvelle usine de fabrication de masques au Royaume-Uni cette année en vue d’élargir davantage sa présence mondiale.

Établie sous le nom de Medicom HealthPro Limited, l’usine produira des centaines de millions de masques respiratoires et médicaux sous Kolmi, la principale marque européenne du groupe, et ce pour répondre aux besoins locaux au Royaume-Uni. L’actuelle pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’importance de garantir l’approvisionnement local d’équipements de protection individuelle, et le gouvernement britannique vient s’ajouter à la liste croissante de pays cherchant à s’associer directement avec Medicom.

Ce nouveau partenariat avec le Royaume-Uni intervient après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau ait annoncé que son gouvernement avait renforcé la chaîne d’approvisionnement des EPI canadiens en concluant un accord pluriannuel avec Medicom. L’usine de Montréal devrait être inaugurée dans quelques semaines.

En France, le président Emmanuel Macron a récemment visité l’usine de Kolmi-Hopen et a saisi l’occasion pour confirmer sa volonté de protéger l’industrie française ainsi que l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement nationale des équipements de protection individuelle. La création d’une deuxième usine de masques en France a été annoncée par Medicom au début du mois et sera inaugurée en un temps record le 29 juin. Avec 11 nouvelles lignes et un calendrier de production optimisé, la fabrication de masques médicaux sur les deux sites d’Angers triplera en cinq mois.

Medicom est en train de travailler en partenariat avec le premier producteur mondial de tissus non tissés, Berry Global Group Inc. (« Berry »), pour concevoir la solution de fabrication. Berry garantira la fourniture des matériaux de protection essentiels pour la fabrication de masques pendant toute la durée de l’accord.

La nouvelle usine basée au Royaume-Uni comprendra des dizaines de lignes de production qui produiront plus de 100 millions de masques respiratoires FFP3 équivalents au type N-99 et plus de 500 millions de masques médicaux de type IIR pour répondre aux besoins locaux du Royaume-Uni, tout en créant au moins 75 nouveaux emplois qualifiés à plein temps. Comme annoncé aujourd’hui, le gouvernement britannique a validé l’investissement moyennant un engagement contractuel à long terme avec Medicom.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le gouvernement britannique pour l’établissement d’une installation locale indispensable qui produira des millions de masques respiratoires et médicaux afin de garantir un approvisionnement continu en Grande-Bretagne », a déclaré le PDG et fondateur de Medicom, Ronald Reuben.

« Avec l’annonce d’une quatrième phase d’élargissement de notre présence au cours des dernières semaines, Medicom est en train d’exhiber les capacités vastes et flexibles de notre réseau. À travers des partenariats avec les gouvernements locaux et les agences de santé, nous pouvons aider à combler le fossé des approvisionnements en mettant en place une production locale, ce qui fait de nous un partenaire intéressant », a ajouté le directeur mondial de l’exploitation, Guillaume Laverdure. « La collaboration avec le groupe Medicom est l’un des moyens les plus efficaces pour les gouvernements de s’assurer un approvisionnement local ininterrompu, ce qui est vital lors d’une pandémie. Nous pensons toutefois que cette collaboration est d’une importance critique en toutes circonstances », ajoute-t-il.

Grâce à ses activités de fabrication stratégiquement réparties sur trois continents et un vaste réseau mondial de fournisseurs, Medicom est particulièrement bien placé pour répondre à la demande exponentielle de produits de protection individuelle tels que les masques faciaux, et ce tout au long de la crise actuelle.

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, préventifs et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires, du commerce au détail ainsi que de la santé et du bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy, récemment acquise. Parmi les filiales de Medicom figurent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la fourniture à la demande d’équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Pour plus d’informations sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une large gamme de masques médicaux, rendez-vous sur Medicom.com.

À propos de Berry

Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY), dont le siège est situé à Evansville, dans l’État de l’Indiana, est engagée dans sa mission d’« innover constamment pour protéger ce qui est important » (Always Advancing to Protect What’s Important) et s’associe fièrement avec ses clients pour leur fournir des solutions de protection à valeur ajoutée qui sont de plus en plus légères, mais également faciles à recycler ou à réutiliser. La société est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’une large gamme de produits innovants, rigides, flexibles et non tissés, qui sont utilisés quotidiennement sur les marchés finaux grand public et industriels. Entreprise du Fortune 500, Berry compte plus de 48 000 employés et a généré 12,6 milliards de dollars de ventes nettes pro forma au cours de l’exercice 2019, et ce dans le cadre de ces activités réparties à travers 290 sites sur six continents. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Berry à berryglobal.com.

