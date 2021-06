SHENZHEN, Chine, 17 juin 2021 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE: 300760), l’un des principaux développeurs et fournisseurs mondiaux de dispositifs et de solutions médicaux, a annoncé le lancement de son nouveau système d’échographie diagnostique d’imagerie générale, Resona I9 , rattaché à sa suite de solutions d’imagerie générale. Bénéficiant d’innovations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le système Resona I9 fournit aux cliniciens des réponses précises et opportunes, tout en offrant une efficacité exceptionnelle et une expérience utilisateur remarquable.

Le système Resona I9 a été développé sur la base des connaissances approfondies de Mindray sur les scénarios cliniques complexes. Système d’échographie de pointe, il est équipé de toutes les technologies les plus récentes. Offrant une innovation dans tous les domaines, le système Resona I9 est doté d’un panneau de commande personnalisable, d’une structure pliable d’un mètre de hauteur, d’une autonomie prolongée et d’une conception favorisant un fonctionnement très silencieux. Tous ces éléments contribuent à réduire la fatigue au minimum pendant les acquisitions. La plateforme révolutionnaire ZST+ de Mindray alimente le système et l’élève à un niveau inégalé dans sa catégorie en offrant une qualité d’image exceptionnelle pour des solutions d’imagerie infinies.

« Chez Mindray, nous nous efforçons constamment de fournir de meilleures solutions de soins de santé aux cliniciens. Pour ce faire, nous devons comprendre en profondeur nos clients, être inspirés par leur travail quotidien et tirer parti de ces connaissances pour proposer des innovations qui font une différence dans leur flux de travail. Le système Resona I9 a évolué avec les exigences en évolution de l’imagerie diagnostique et comprend une suite de fonctionnalités innovantes, toutes alimentées par notre plateforme ZST+ avancée », a déclaré He Xujin, directeur général de la division dédiée à l’imagerie médicale de Mindray.

Le panneau de commande iConsole du Resona I9 bénéficie d’une conception révolutionnaire et d’une configuration adaptative, modulable en fonction de différents scénarios cliniques. Ses touches E-ink sont personnalisables pour les fonctions les plus fréquemment utilisées pendant les acquisitions, tandis que le panneau de commande flottant multidirectionnel peut être ajusté pour une meilleure utilisation de l’espace permettant au système Resona I9 de répondre facilement à divers besoins d’acquisition pour les patients. Ces éléments de conception révolutionnaires offrent de nouvelles possibilités pour les examens échographiques et améliorent l’efficacité du flux de travail dès le début.

Le STE (speckle tracking échocardiographique) à cadence d’imagerie élevée (HiFR) de la solution produit des ondes de cisaillement constantes et une évaluation précise de la rigidité des tissus pour une détection de mouvement plus sensible, ce qui permet une plus grande stabilité et précision pendant les acquisitions. Le système Resona I9 est également équipé des fonctions d’analyse automatique des lésions standard Smart Breast et Smart Thyroid. Les temps d’examen sont réduits et l’acquisition est plus efficace.

Avec ses fonctionnalités innovantes et sa flexibilité d’acquisition illimitée, le Resona I9 de Mindray fournit aux cliniciens les outils complets nécessaires pour un traitement diagnostique plus précis, permettant une fiabilité diagnostique accrue pour de meilleurs soins aux patients.