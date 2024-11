MLL Legal choisit la plateforme AQX d’Anaqua pour améliorer la gestion de la propriété intellectuelle et l’efficacité opérationnelle

Un cabinet d’avocats suisse de premier plan adopte une solution évolutive et intuitive pour renforcer ses capacités de gestion de la propriété intellectuelle

BOSTON, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le fournisseur leader de technologies de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui que MLL Legal, l’un des plus grands cabinets d’avocats de Suisse, a choisi la plateforme AQX® Law Firm d’Anaqua afin d’améliorer ses capacités de gestion de la propriété intellectuelle au service de ses clients.

Reconnu pour son expertise dans des secteurs innovants tels que la fintech, la blockchain, l’intelligence artificielle et les sciences de la vie, MLL Legal compte plus de 250 professionnels, dont 150 avocats. Le cabinet opère depuis des bureaux situés à Zurich, Genève, Lausanne et Zoug, ainsi que des implantations internationales à Londres et Madrid. Régulièrement reconnu dans des publications et des classements juridiques prestigieux pour ses connaissances approfondies en matière de droit commercial, MLL Legal est l’un des principaux cabinets d’avocats suisses dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis des décennies.

En adoptant la plateforme AQX Law Firm d’Anaqua, MLL Legal remplacera son système actuel de gestion de la propriété intellectuelle par une solution unifiée et évolutive. Celle-ci intégrera l’archivage des courriels, le partage des documents et l’amélioration des procédures de travail, tout en mettant l’accent sur la gestion des marques et des designs. Les contrôles d’accès à plusieurs niveaux de la plateforme offrent une sécurité personnalisable, tandis que ses fonctions de collaboration facilitent le travail d’équipe en toute transparence, tant au sein du cabinet qu’avec les clients externes.

« Nous avons choisi Anaqua principalement pour trois raisons : ses outils de reporting robustes, l’expérience utilisateur intuitive et les fonctionnalités du système prêtes à l’emploi », a déclaré Franziska Schweizer, responsable de l’équipe Prosecution marques et designs chez MLL Legal. « Les outils de reporting de la plateforme AQX nous permettent de générer rapidement des rapports clairs et compréhensibles sans nécessiter de traitement manuel. Cette efficacité permet à notre équipe de se concentrer davantage sur les conseils juridiques de haute qualité. »

Bob Romeo, PDG d’Anaqua, a déclaré : « La décision de MLL Legal souligne la demande croissante de solutions de PI innovantes sur le marché juridique européen. Les capacités de notre plateforme sont conçues pour assurer une efficacité et une flexibilité accrues, permettant aux cabinets d’avocats, comme MLL Legal, de mieux gérer les portefeuilles de propriété intellectuelle de leurs clients tout en offrant un service exceptionnel. »

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils en propriété intellectuelle dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.

Contact presse :

Amandine Delagarde

Anaqua

+33 5 59 90 12 34

adelagarde@anaqua.com

GlobeNewswire Distribution ID 9267069