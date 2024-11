Pangea lance deux nouveaux matériaux haut de gamme

Pulvera et Verita offrent un luxe de pointe tout en limitant l’impact sur l’environnement

ROCHESTER, Michigan, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Pangea, l’un des principaux pionniers de l’innovation en matière de matériaux durables pour l’industrie automobile, est fier d’annoncer le lancement de deux produits révolutionnaires : Pulvera et Verita. Ces cuirs automobiles perfectionnés représentent une étape décisive dans l’engagement continu de Pangea en faveur du développement durable et des pratiques de fabrication responsables, conformément à la vision de l’entreprise qui consiste à créer des matériaux respectueux de l’environnement répondant aux besoins d’un monde en pleine évolution.

En 2024, les équipes mondiales de Pangea ont entrepris de concevoir une nouvelle catégorie de matériaux en cuir spécifiquement destinés à l’industrie automobile. Ces produits sont non seulement biosourcés à près de 90 % une fois finis, mais ils contribuent également activement à la réutilisation de certains matériaux mis au rebut, réduisant ainsi considérablement les déchets de manière innovante.

« Nothing Replaces Real: Charting the Path to a Zero-Waste Future »

Dans le cadre de la série Pangea Corporate Trend Show, Pangea a présenté « Chart the Path » (« Tracer la voie »), un chapitre clé du parcours de l’entreprise en matière de développement durable. En s’engageant auprès de ses clients, Pangea a décrit comment les matériaux durables et naturels transforment l’industrie automobile tout en s’alignant sur les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Cette édition est marquée par le lancement de Pulvera et Verita, deux nouveaux produits qui établissent de nouvelles normes en matière de réduction de l’impact sur l’environnement, de chimie recyclée innovante et de réduction du potentiel de réchauffement global (PRG).

Présentation de Pangea Pulvera : un cuir écologique fabriqué selon un processus circulaire

Pulvera est un cuir robuste qui s’inscrit dans une démarche de fabrication circulaire. En incorporant un composé recyclé fabriqué à partir de déchets de polissage, Pulvera réduit considérablement son empreinte environnementale. Ce processus inédit, qui valorise l’eau et les énergies renouvelables, transforme les déchets de cuir en une ressource précieuse qui remplace près de la moitié des produits chimiques utilisés pour la teinture et l’assouplissement du cuir.

Matériau luxueux et durable, Pulvera illustre l’engagement de Pangea en faveur des innovations écologiques dans les intérieurs automobiles.

Présentation de Pangea Verita : un cuir somptueux et compostable à faible impact environnemental

Pangea Verita sublime le savoir-faire du cuir en créant un substrat compostable via un processus de tannage alternatif sans métal. Ce matériau semi-aniline met en valeur la beauté naturelle de la peau de l’animal avec un minimum de revêtement, soulignant ainsi ses caractéristiques exceptionnelles tout en limitant son empreinte écologique.

Grâce à un design innovant et sa chimie durable, Verita présente une teneur en carbone biogénique plus élevée, pour s’inscrire encore davantage dans une économie circulaire et réduire son impact global sur l’environnement.

Construire un avenir durable grâce aux matériaux biosourcés

Les nouveaux produits de Pangea, Pulvera et Verita, témoignent du fait que les matériaux à haute teneur en matière biosourcée peuvent révolutionner l’industrie automobile sans compromettre les performances. Alors que la teneur en matériaux biosourcés des cuirs traditionnels de Pangea atteint déjà 80 à 85 %, Pulvera et Verita repoussent ces limites pour obtenir des produits finis contenant jusqu’à 92 % de biosourcé.

Ces avancées renforcent la conviction de Pangea que le cuir, en tant que matériau naturel et hautement renouvelable, joue un rôle essentiel dans la création d’un avenir plus durable pour l’industrie automobile. En augmentant l’utilisation de ressources biosourcées, Pangea s’engage à réduire l’empreinte carbone de ses produits et à contribuer à la préservation de la planète.

À propos de Pangea

Pangea est un producteur mondial de cuir pour les plus grandes marques automobiles à travers le monde qui propose des solutions de matériaux qui dessinent l’avenir en matière d’habitacles. Avec son siège situé à Rochester Hills, dans le Michigan, Pangea est au service de ses clients dans quatre continents grâce à ses 3 000 collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pangeamade.com, et suivez-nous sur LinkedIn.

Interlocutrice auprès des médias

Jacquelyn Smith, Pangea

248-436-2200

jsmith@pangeamade.com

