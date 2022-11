Pôle d’innovation interculturelle : appel à projets favorisant une société inclusive et diversifiée

Postulez dès maintenant pour devenir le prochain acteur du changement mondial

Le nouveau Pôle d’innovation interculturelle de l’UNAOC et de BMW Group fait le lien entre les personnes et les cultures, renforce les organisations communautaires et rehausse l’innovation interculturelle.

Certains projets visant à promouvoir la diversité, l’intégration et l’inclusion sociale contribueront à la réalisation d’une croissance durable.

Les participants bénéficieront d’une subvention allant jusqu’à 20 000 USD, complétée par un an d’ateliers de renforcement des capacités, un soutien personnalisé et une adhésion à la plateforme mondiale de réseautage « Leaders interculturels ».

Date limite du dépôt des candidatures : 2 décembre 2022 en vous rendant sur www.interculturalinnovation. org.

MUNICH, Allemagne et NEW YORK, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Depuis 2011, l’UNAOC et BMW Group travaillent avec des dirigeants et des organisations du monde entier afin de relever les défis interculturels par le biais d’innovations sociales. Avec le nouveau Pôle d’innovation interculturelle, notre mission est de faire le lien entre les personnes et les cultures, d’autonomiser les organisations locales, ainsi que de rehausser et d’intensifier l’innovation interculturelle. À cette fin, les organisations qui encouragent la diversité, l’intégration et l’inclusion sociale sont invitées à faire partie du Pôle et à bénéficier d’un soutien complet afin d’étendre l’impact social de leurs projets.

Participer et accroître l’impact

Le Pôle de l’innovation interculturelle vise à soutenir des projets qui favorisent l’égalité des sexes, luttent contre l’extrémisme violent, la haine et les préjugés, et défendent l’art, la culture et les sports en tant que vecteurs de la cohésion et de la diversité sociales, grâce à :

Un soutien financier pour une croissance durable : afin de tirer parti de l’impact social des projets sélectionnés, un maximum de dix finalistes recevront jusqu’à 20 000 USD chacun pour aider leur initiative à se développer de manière durable.

Un programme de renforcement des capacités d’une durée d’un an : l’UNAOC et BMW Group, avec le soutien d’Accenture, fourniront aux bénéficiaires une série d’ateliers de renforcement des capacités d’une année et un accompagnement personnalisé.

Adhésion à la communauté des « Leaders interculturels » : les participants feront partie d’un réseau mondial d’acteurs du changement qui travaillent dans les domaines de l’inclusion sociale et de la diversité.

Postulez dès maintenant et devenez le prochain agent du changement mondial

Les organisations intéressées doivent soumettre leurs candidatures avant 17h00 (EST) le vendredi 2 décembre 2022, en se rendant sur www.interculturalinnovation. org

Si vous avez des questions, veuillez contacter :

Milena Pighi, affaires institutionnelles et gouvernementales de BMW Group, porte-parole RSE

Téléphone : +49-89-382-66563, Milena.PA.Pighi@bmw.de

Alessandro Girola, coordinateur de la programmation, UNAOC

Téléphone : +1 (929) 274-6217, alessandrog@unops.org

