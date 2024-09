Quantexa a été reconnu comme le leader des solutions de lutte contre la fraude aux entreprises et aux paiements dans le 2024 Chartis RiskTech Quadrant® For Enterprise Fraud Solutions

Chartis a également reconnu les capacités d’IA de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa pour les applications spécialisées dans la détection des fraudes fiscales et les cas d’utilisation liés aux applications gouvernementales

LONDRES, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui avoir été reconnu comme le leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant® pour les solutions de lutte contre la fraude liée aux entreprises dans le rapport Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape report de Chartis Research. Ce positionnement en tant que leader reflète les solides performances de Quantexa sur plusieurs critères clés et notamment sur la base de ses techniques avancées de détection des fraudes et de sa plateforme robuste d’analyse de la fraude.

Le rapport annuel Chartis Market Update and Vendor Landscape relève plusieurs thèmes clés sur le marché des solutions de lutte contre la fraude. Il s’agit notamment du rôle croissant de l’IA générative en termes d’automatisation et de copilotage des solutions de lutte contre la fraude. Le rapport explique de quelle manière les fournisseurs utilisent les nouvelles technologies de pointe afin de répondre aux besoins évolutifs de leurs clients dans le domaine de la lutte contre la fraude. L’inclusion de Quantexa dans le rapport en tant que leader de sa catégorie reconnaît son approche de plateforme innovante et complète qui intègre le flux de travail à l’analyse des graphes de connaissances et répond à l’évolution constante des défis en matière de risques liés à l’identité et de fraudes aux applications.

Quantexa a également été reconnu comme l’un des meilleurs fournisseurs dans le premier rapport de recherche et de classement Chartis RiskTechAI 50 2024. Le rapport Chartis RiskTechAI 50 établit le classement des solutions mondiales d’IA en matière de technologie de gestion des risques et a reconnu la capacité de Quantexa à utiliser l’IA pour des applications spécialisées dans la détection de la fraude fiscale et les cas d’utilisation liés aux applications gouvernementales. Dans le rapport, la technologie de Quantexa a été récompensée dans deux catégories : « Capacités avancées de lutte contre la fraude fiscale » et « L’IA pour les applications gouvernementales ».

Cette reconnaissance souligne l’expertise de pointe de Quantexa en termes d’exploitation de l’IA pour des applications spécialisées dans la détection de la fraude fiscale et les cas d’utilisation liés aux applications gouvernementales.

Cette reconnaissance arrive à un moment crucial pour Quantexa alors que l’entreprise continue de déployer sa technologie Q Assist qui aide ses clients à réussir leurs déploiements d’outils à base d’IA. Cette suite technologique permet aux clients de Quantexa de mettre en œuvre l’IA générative afin d’obtenir des gains transformationnels sans nécessiter des investissements significatifs dans l’infrastructure, l’outillage et les ressources qualifiées supplémentaires.



Q Assist apporte des capacités d’IA générative à la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa.

Ivan Heard, responsable mondial des solutions de lutte contre la fraude chez Quantexa, a déclaré :« Le fait d’être classé par Chartis parmi les autres acteurs du changement dans cette catégorie nous incite à continuer de nous surpasser dans les techniques avancées de détection de la fraude basées sur l’IA. La reconnaissance de notre position de meilleure solution de sa catégorie confirme que nous offrons à nos clients certaines des capacités les plus puissantes en matière de lutte contre les nouveaux types de fraudes, comme par exemple la détection des anomalies d’applications et des comptes mules. Notre objectif est toujours de répondre aux défis en constante évolution auxquels nos clients se retrouvent confrontés dans l’univers fluctuant de la fraude, en développant des techniques de pointe pour la détection de la fraude qui surpassent les approches traditionnelles et en veillant à disposer des dernières avancées en matière d’IA pour que nos clients puissent mieux comprendre leurs propres clients. »

Maryam Akram, directrice de recherche chez Chartis, a ajouté :« C’est l’utilisation innovante de l’IA et de l’apprentissage automatique par Quantexa pour la collecte, la préparation, le traitement et l’analyse des données, ainsi que pour l’automatisation des processus commerciaux dans des domaines tels que la résolution d’entités et la veille stratégique, qui lui a permis d’obtenir sa position et ses récompenses dans le classement RiskTechAI. Sa plateforme prend en charge et intègre un large éventail de techniques d’IA et d’apprentissage automatique, aussi bien supervisées que non supervisées, afin d’offrir des capacités avancées. »

« L’évolution du paysage de la fraude s’accompagne d’une complexification exponentielle, et il est donc impératif de bien comprendre les risques. L’approche unique et innovante de Quantexa en matière de gestion de la lutte contre la fraude reflète ce changement », a déclaré Nick Vitchev, directeur de recherche chez Chartis. « Quantexa est capable de combiner une multitude de signaux de fraude et de risque et d’identifier des liens difficiles à détecter, offrant ainsi un moyen convaincant de gérer les enquêtes sur les fraudes à grande échelle, ainsi que certaines des principales méthodologies actuelles de détection des fraudes (telles que la détection des fraudes liées aux applications et la détection des comptes mules). »

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées de Quantexa en matière de lutte contre la fraude fiscale et d’IA pour les organismes gouvernementaux, cliquez ici.

À propos de Quantexa

Pionnier de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est un éditeur mondial de logiciels d’IA, de données et d’analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients ont enregistré un ROI de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, la société Quantexa compte aujourd’hui plus de 750 employés et des milliers d’utilisateurs de plateformes travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

