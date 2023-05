Quantexa fournit à ING une solution de renforcement et d’automatisation de la couverture globale des risques

ING utilise la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa pour obtenir une vision à 360 degrés des données clients, identifier les risques et continuer à faire progresser leurs expériences client de classe mondiale

LONDRES, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Quantexa, un leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (ID) pour les secteurs public et privé, a annoncé qu’ING déployait la plateforme de Quantexa afin de renforcer ses efforts en matière de détection des risques et d’enquête. En tant que banque internationale au service de 37 millions de clients, d’entreprises et d’institutions financières dans 40 pays, ING est déterminée à protéger ses clients et à lutter contre la criminalité financière.

En utilisant l’IA et les capacités d’analyse graphique avancées fournies par la plateforme de Quantexa, les équipes d’enquête d’ING se concentrent sur le développement de mesures mondiales plus efficaces et efficientes en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). En connectant les clients et les contreparties, la plateforme crée un contexte et met à jour des réseaux complexes. Cette démarche automatise davantage encore les processus de défense de première ligne.

ING a sélectionné la plateforme de Quantexa pour sa capacité à faciliter l’analyse des données de transaction internes et à intégrer des données externes, de manière à offrir une vision à 360 degrés du risque lié à la clientèle. Début 2023, ING et Quantexa ont achevé avec succès une première implémentation pour le financement des opérations commerciales à Hong Kong et Singapour.

ING et Quantexa travaillent actuellement sur un déploiement mondial avec des efforts accrus dans le domaine des marchés financiers et des activités de correspondant bancaire.

Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa

« La méthode la plus efficace pour prévenir le blanchiment d’argent consiste à comprendre le contexte qui sous-tend le comportement des criminels et établir des liens entre ces comportements. Nous sommes ravis de tirer parti de notre expérience réussie en matière d’innovation avec ING et de soutenir ING dans sa mission d’amélioration de la couverture des risques dans d’importants domaines d’intervention à l’échelle mondiale ainsi que dans les efforts qu’ING déploie constamment afin de se positionner en leader de l’identification et de la lutte contre les menaces criminelles dans le secteur bancaire.

Karim Tadjer, responsable mondial des procédures de KYC pour ING Group

« Chez ING, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d’argent et la criminalité économique, et à innover en permanence afin de garantir la sécurité et la conformité de la banque. Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Quantexa un partenaire dont les ambitions sont compatibles avec les nôtres. En tirant parti des informations contextuelles générées via leur plateforme, nous pouvons renforcer nos modèles de détection et automatiser les processus clés de nos mesures de KYC et d’AML. Cela conduit à des gains d’efficacité pour nos équipes d’enquête et à une meilleure expérience client. »

À propos de Quantexa

Pionnière de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d’analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière de Big Data et d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa révèle les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vision contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l’intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore les performances opérationnelles avec plus de 90 % de précision en plus et une résolution de modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte aujourd’hui plus de 600 employés et des milliers d’utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société possède des bureaux à Londres, New York, Boston, Toronto, Malaga, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Melbourne, Sydney et aux Émirats arabes unis. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

