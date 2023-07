Recursion annonce sa collaboration avec NVIDIA qui investit 50 millions de dollars pour l’accélération de la mise au point de d’innovants modèles de base dans la découverte de médicaments basée sur l’IA

Les deux sociétés vont collaborer à l’élaboration de logiciels destinés aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques afin de créer plus rapidement des traitements améliorés pour les patients

SALT LAKE CITY, TORONTO et MONTRÉAL, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Recursion (NASDAQ: RXRX), société biotechnologique au stade clinique chef de file dans le décodage biologique pour l’industrialisation de la découverte de médicaments, a annoncé aujourd’hui un investissement de 50 millions de dollars de NVIDIA , effectué sous forme de Placement privé dans les sociétés ouvertes (PPSO) Recursion a également annoncé son intention, en collaboration avec NVIDIA, d’accélérer le développement de ses modèles biologiques et chimiques basés sur l’IA afin de les optimiser et de les distribuer aux sociétés biotechnologiques en utilisant les services infonuagiques de NVIDIA.

« Notre collaboration avec NVIDIA représente l’union de deux sociétés de premier plan pour contribuer à résoudre l’un des plus grands défis au monde, la découverte de médicaments », a déclaré Chris Gibson, cofondateur et chef de la direction de Recursion. « Grâce à notre puissant ensemble de données et aux capacités informatiques accélérées de NVIDIA, nous avons l’intention de créer des modèles biologiques et chimiques de base, et ce, à une échelle sans précédent relativement à ce qui a été fait dans le domaine biologique ».

Recursion prévoit d’utiliser son vaste et exclusif ensemble de données biologiques et chimiques, dépassant 23 pétaoctets et 3 000 milliards de gènes et de relations des gènes et des composés consultables, afin d’accélérer la formation de modèles de base sur le nuage NVIDIA DGX en vue d’une éventuelle licence commerciale/diffusion sur BioNeMo, le service infonuagique de NVIDIA pour l’IA générative dans le domaine de la découverte de médicaments. NVIDIA aidera également à optimiser et à faire évoluer les modèles de base Recursion en s’appuyant sur la pile IA et l’expertise informatique complète de NVIDIA. BioNeMo a été annoncé au début de l’année comme un service infonuagique pour l’IA générative destinée à la découverte de médicaments, offrant des outils pour personnaliser et déployer rapidement des modèles biomoléculaires de pointe à l’échelle, spécifiques à un domaine, par le biais de services API en nuage. Recursion prévoit d’utiliser ce logiciel pour soutenir sa réserve de projets interne ainsi que ses partenaires actuels et futurs.

« L’IA générative est un outil innovant pour découvrir de nouveaux médicaments et traitements », a déclaré Jensen Huang, fondateur et chef de la direction de NVIDIA. « Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de classe mondiale de Recursion, qui effectue un travail innovant en biologie et chimie numériques avec NVIDIA DGX et le logiciel NVIDIA AI afin d’accélérer le développement des plus grands modèles d’IA générative biomoléculaire au monde et la découverte de médicaments pour les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques »

Recursion, par l’acquisition récente de Valence Discovery , vise à accélérer le développement de nouvelles technologies pour alimenter l’industrie biopharmaceutique, tout en démocratisant l’accès aux modèles à grande échelle qui ont un impact maximal sur la découverte de médicaments.

À propos de Recursion

Recursion (NASDAQ: RXRX) est une société biotechnologique en stade clinique, chef de file dans son domaine, qui décode les données biologiques pour industrialiser la recherche de nouveaux médicaments. Pour s’acquitter de sa mission, Recursion OS, plateforme mise au point à partir de technologies variées, étend continuellement l’un des plus grands ensembles de données chimiques et biologiques au monde. Recursion s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage automatique sophistiqués pour extraire de son ensemble de données une collection de billions de relations consultables dans les domaines de la biologie et de la chimie, qui ne sont pas limitées par les biais humains. Par la possession et l’exploitation de l’un des plus puissants des superordinateurs au monde, et des recherches expérimentales menées une échelle expérimentale massive – jusqu’à des millions d’expériences en laboratoire humide hebdomadaires – et une échelle de calcul massive, Recursion unit la technologie, la biologie et la chimie pour faire progresser l’avenir de la médecine.

Recursion est basée à Salt Lake City, où elle est membre fondateur de BioHive , le collectif de l’industrie des sciences de la vie de l’Utah. Recursion possède également des bureaux à Toronto, Montréal et dans la région de San Francisco Bay. Pour en savoir plus, consultez le site www.Recursion.com , ou connectez-vous sur Twitter et LinkedIn .

Personne-ressource pour les médias

Media@Recursion.com

Contact auprès des investisseurs

Investor@Recursion.com

Énoncés prospectifs

Ce document contient des informations qui incluent ou sont basées sur des « Énoncés prospectifs » au sens du Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, celles concernant l’accélération et l’avancement du développement des modèles de fondation de l’IA, ainsi que l’optimisation, l’octroi de licences et la distribution de ces modèles; l’utilisation du logiciel BioNeMo pour soutenir le pipeline interne de Recursion ainsi que les partenaires industriels actuels et futurs de Recursion ; Recursion accélérant le développement de nouvelles technologies grâce à l’acquisition de Valence Discovery; ainsi que toutes les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs peuvent inclure ou non des mots d’identification tels que « prévoit », « fera », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « croit », « potentiel », « continue » et des termes similaires. Ces énoncés sont soumis à des risques connus ou inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés, y compris, mais sans s’y limiter : les défis inhérents à la recherche et au développement pharmaceutiques, y compris le calendrier et les résultats des programmes précliniques et cliniques, où le risque d’échec est élevé et où l’échec peut survenir à n’importe quel stade avant ou après l’approbation réglementaire en raison d’un manque d’efficacité suffisante, de considérations de sécurité ou d’autres facteurs; notre capacité à exploiter et à améliorer notre plate-forme de découverte de médicaments; notre capacité à obtenir un financement pour les activités de développement et d’autres objectifs de l’entreprise; le succès de nos activités de collaboration; notre capacité à obtenir l’approbation réglementaire des médicaments candidats et à les commercialiser; notre capacité à obtenir, maintenir et appliquer les protections de la propriété intellectuelle; les cyberattaques ou autres perturbations de nos systèmes technologiques; notre capacité à attirer, motiver et retenir des employés clés et à gérer notre croissance; l’inflation et d’autres questions macroéconomiques; et d’autres risques et incertitudes tels que ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents que nous avons déposés auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission, y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les estimations, projections et hypothèses actuelles de la direction, et Recursion ne s’engage pas à corriger ou mettre à jour ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige.

