Revue: L’intelligence artificielle redéfinit le marketing en 2024 – des publicités génériques aux expériences sur mesure

WATERFORD, Irlande, 27 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — En 2024, l’intelligence artificielle (ou IA) et l’apprentissage automatique (ou AA) révolutionnent le marketing. Ces technologies ont déjà transformé le marketing traditionnel, reléguant les publicités génériques aux oubliettes. Au profit d’une stratégie de précision, fondée sur les données, qui crée des expériences personnalisées dans lesquelles le public se reconnaît.

Le marketing est clé dans le secteur des casinos en ligne. C’est pourquoi Minimum Deposit Casinos (ou MDC) – un portail mondial de ressources sur les casinos et une division du OneTwenty Group – exploite pleinement le potentiel de l’IA et de l’AA dans cette extraordinaire transformation.

« Fini le temps du marketing à géométrie unique. Les joueurs actuels ne cherchent plus seulement un lieu de pari. Ils aspirent à des expériences immersives et personnalisées », observe Sara Jacobs, experte en marketing iGaming chez MDC.

« L’IA nous permet d’analyser en temps réel le comportement des joueurs pour identifier leurs préférences et habitudes. Grâce à ces données, nous proposons des offres individuelles personnalisées. »

Outre le fait qu’elle renforce la fidélisation des joueurs, cette approche augmente le niveau de satisfaction global des utilisateurs en créant une expérience de jeu qui leur semble toute personnelle.

« Cependant, les avancées technologique ne se limitent pas à améliorer l’expérience des joueurs ; l’IA aide aussi les casinos à jouer un rôle clé dans la promotion du jeu responsable », ajoute Madame Jacobs. Puis de conclure : « En analysant les tendances comportementales des joueurs, les opérateurs peuvent désormais détecter les premiers signes de problèmes de jeu et intervenir en temps réel. »

De plus, les casinos en ligne utilisent l’IA pour segmenter leurs audiences et envoyer des messages hyper ciblés par email, SMS ou sur les réseaux sociaux. En conséquence, les joueurs se sentent valorisés, ce qui augmente leur engagement et leur fidélité.

Alors que 2025 approche à grands pas, le marketing personnalisé continue de façonner l’avenir de l’iGaming. À l’appui d’une technologie en constante évolution, l’IA et l’AA s’apprêtent à propulser le secteur en avant et à inaugurer une ère de marketing et de jeu responsable plus dynamique et axée sur le public.

À propos de MDC

MDC, une division de OneTwenty Group, est un portail de ressources sur l’iGaming mondial qui analyse et recommande les casinos en ligne réglementés les plus fiables aux joueurs. Pour ce faire, la société analyse tous les aspects des casinos en ligne, de la vérification des détails de la licence de jeu à la sécurité, en passant par les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables, avant de les recommander aux joueurs.

