SÃO FRANCISCO, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Swift Navigation, uma empresa de tecnologia sediada em São Francisco que redefiniu o GNSS (Global Navigation Satellite System) e a tecnologia de posicionamento preciso para veículos autônomos, aplicações automotivas, móveis e de mercado de massa, anunciou hoje que levantou US $ 50 milhões em uma rodada de financiamento de Série C liderada pelos investidores da Forest Baskett e Greg Papadopoulos da New Enterprise Associates (NEA), da Eclipse Ventures, e por novos investidores, incluindo o EPIQ Capital Group e KDDI Open Innovation Fund. A empresa já arrecadou um total de US $ 97,6 milhões em financiamento.

Com a rodada de financiamento da Série B, a Swift forneceu um serviço de posicionamento preciso de maior desempenho e expandiu sua cobertura global para atender às necessidades de uma economia sob demanda e níveis mais elevados de autonomia. Os clientes da Swift em todo o mundo incluem OEMs automotivos, provedores de entrega de última milha, provedores móveis e provedores que criam plataformas ferroviárias, industriais, de micromobilidade e IoT para aplicações de mercado de massa. A Swift pretende usar sua última rodada de financiamento para dimensionar as implantações de clientes e dar continuidade com a sua expansão mundial.

A Swift oferece uma plataforma GNSS abrangente, que consiste no mecanismo de posicionamento de software Starling® de receptor agnóstico que se integra facilmente ao conjunto de sensores automotivos e extrai correções de localização com precisão de centímetros da Skylark™ – o serviço de posicionamento GNSS preciso com base na nuvem, que oferece dados de localização em tempo real, seguros e altamente disponíveis nos EUA, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália e em um número crescente de países em todo o mundo – para fornecer posicionamento absoluto na escala continental exigida pelas aplicações autônomas críticas de segurança atuais.

A solução de posicionamento preciso da Swift oferece inúmeros benefícios para as diversas aplicações dos seus clientes. A plataforma da Swift permite que os OEMs automotivos integrem facilmente recursos de posicionamento e localização precisos de alta confiança nos seus veículos mais modernos. As soluções GNSS de precisão da Swift aprimoram as operações de última milha, permitindo que os gerentes de frota otimizem as rotas de entrega, minimizem os custos de combustível e operacionais, e as informações de crowd-source para reduzir atrasos. A tecnologia de posicionamento altamente precisa da Swift é facilmente integrada aos principais dispositivos e plataformas móveis, aprimorando os aplicativos móveis orientados por localização. A arquitetura da Swift Navigation com base na nuvem permite que dispositivos móveis e veículos alcancem a precisão de localização no nível da faixa de rodagem sem restrições geográficas e com a máxima privacidade e segurança.

“Nos últimos anos, a Swift Navigation vem se expandindo em todo o mundo, oferecendo um serviço em constante expansão escalonável para atender milhões de usuários”, disse Greg Papadopoulos, PhD, Parceiro de Empreendimento da NEA. “É com prazer que a NEA lidera esta rodada de financiamento da Série C, que permitirá que a Swift acelere a adoção de clientes em aplicações de segurança e autonomia automotiva.”

“Somos muito gratos por essa base de investidores incrível que apoia a nossa missão de oferecer mais eficiência e integridade na navegação em todo o mundo. Foi com o apoio deles que conseguimos dimensionar as aplicações autônomas e de navegação dos nossos clientes globalmente”, acrescentou Timothy Harris, cofundador e CEO da Swift Navigation. “Agrademos à NEA, Eclipse, EPIQ e KDDI por compartilharem nossa visão da importância da navegação de precisão para o transporte de pessoas, pacotes e veículos com mais segurança em todo o mundo.”

