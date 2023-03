Synchronoss Anuncia Forte Crescimento da Plataforma de Mensagens na Ásia-Pacífico Alimentado por Mensagens Avançadas

Provedores de Serviços Globais Utilizam Plataformas Synchronoss para Fornecer Serviços de Valor Agregado a Dezenas de Milhões de Assinantes

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje o seu forte crescimento na região Ásia-Pacífico, como resultado do crescimento do Synchronoss Advanced Messaging. Por meio de parcerias com provedores de serviços globais, especificamente no Japão, a empresa continua a expandir sua presença global, apoiando dezenas de milhões de assinantes na região.

No Japão, a tecnologia Rich Communications Service (RCS) permite que os consumidores se envolvam com segurança com marcas e empresas, e proporcionem a melhor experiência de usuário para os clientes japoneses. Através de uma parceria de longa data com a WIT Software, a Synchronoss Advanced Messaging está permitindo que as operadoras móveis NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank implantem uma experiência RCS entre operadoras com 32,5 milhões de assinantes .

“É um grande prazer testemunhar o sucesso único do serviço +Message no Japão com base na plataforma de mensagens WIT RCS e, juntamente com a Synchronoss, estamos prontos para alavancar a nossa oferta comum de mensagens amplas para outras operadoras que desejam gerar novas oportunidades de receita”, disse Luis Silva, CEO da WIT Software.

Outro proeminente provedor de serviços na Ásia-Pacífico anunciou recentemente um marco importante, o fornecimento de serviços de e-mail para mais de 50 milhões de usuários . A completa plataforma de e-mail, alimentada pelo Synchronoss Email Suite e pela plataforma de mensagens principal Mx9, é altamente escalonável e garante a segurança e a privacidade dos dados dos assinantes.

“As recentes implantações e marcos são resultado do impulso das nossas plataformas de mensagens na região da Ásia-Pacífico”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Este ano, esperamos trabalhar com nossos parceiros estratégicos, especialmente a WIT Software, para oferecer soluções de mensagens inovadoras que permitam novas maneiras de conectar, colaborar, engajar e realizar negócios.”

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. Saiba mais em www.synchronoss.com

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contato de Relações com Investidores:

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com

GlobeNewswire Distribution ID 8777569