BRIDGEWATER, N.J., June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje um plano de transição de CFO com o atual Diretor Financeiro (CFO) David Clark renunciando a sua função em 9 de agosto de 2021 em busca de outros interesses pessoais e de carreira. A transição de Clark não está relacionada aos relatórios financeiros e ao desempenho dos negócios da Empresa, e a Empresa confirma a orientação para 2021 divulgada em 10 de maio de 2021, em paralelo com o anúncio de hoje. Clark foi nomeado CFO em agosto de 2018.

Comentando sobre a partida de Clark, Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss, disse: “Gostei de trabalhar ao lado de David e sou grato pelo seu compromisso com a Empresa. David ingressou na Synchronoss para melhorar nossos controles operacionais e relatórios. Durante seu mandato, ele ajudou a Synchronoss a navegar com sucesso através das melhorias significativas na gestão das despesas operacionais e na implementação da governança e dos controles financeiros. Acredito firmemente que sua contribuição nos preparou para o crescimento e sucesso futuros. Em uma nota pessoal, desejo a ele o melhor no seu futuro e aprecio seu apoio durante esta transição de liderança.”

Uma busca pelo substituto de Clark está em andamento. Ele permanecerá no seu cargo atual até a data da sua partida e dará apoio à Synchronoss durante a transição do seu cargo de CFO para um sucessor.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss tecnologia(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

