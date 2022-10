Taconic Biosciences lance le premier et le seul modèle de souris super immunodéficientes dépourvus de récepteurs Fc Gamma murins résiduels, pour une évaluation améliorée de la thérapie par anticorps

Les modèles FcResolv NOG offrent une plus grande clarté et des données plus traduisibles

RENSSELAER, New York, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, a lancé le portefeuille FcResolv NOG, les premiers et seuls modèles de souris super immunodéficientes dépourvus de récepteurs Fc Gamma murins résiduels (FcyRs) connus pour fausser les résultats dans les études thérapeutiques à base d’anticorps.

Les FcyRs murins peuvent provoquer de faux positifs ou de faux négatifs, ce qui conduit à des conclusions erronées et fait dérailler la découverte de médicaments. Les modèles FcResolv NOG éliminent ces récepteurs pour une plus grande clarté dans les études médicamenteuses à base d’anticorps, offrant aux chercheurs une plus grande confiance et des données plus traduisibles avec moins d’études et moins d’animaux. Avec une applicabilité en oncologie, en immuno-oncologie et en maladie auto-immune, les modèles FcResolv NOG sont adaptés à la greffe d’un large éventail de cellules et tissus humains, y compris la greffe de tumeurs humaines simultanée et l’humanisation du système immunitaire.

« Les thérapies à base d’anticorps représentent l’une des classes de médicaments à la croissance la plus rapide, créant un besoin urgent de meilleurs outils précliniques pour évaluer des traitements tels que les anticorps monoclonaux, les conjugués anticorps-médicaments et les anticorps bispécifiques », a déclaré le Dr Michael Seiler, vice-président des produits commerciaux chez Taconic. « Le portefeuille de récepteurs FcResolv NOG de Taconic permet aux chercheurs d’évaluer des médicaments candidats tels que ceux-ci selon leurs propres mérites, sans interférence de l’activité résiduelle du récepteur Fc Gamma murin. »

Les modèles FcResolv NOG éliminent les faux négatifs qui se produisent lorsqu’un domaine Fc thérapeutique à base d’anticorps interagit avec les FcyRs murins, ainsi que les faux positifs qui en résultent lorsque les FcyRs déclenchent une activité immunitaire murine résiduelle. Ils éliminent également les étapes de déconvolution coûteuses nécessaires pour distinguer une véritable efficacité médicamenteuse des effets hors cible induits par le système immunitaire de la souris. Grâce à des réponses plus fiables, les chercheurs peuvent cibler leurs investissements dans la découverte de médicaments de manière plus stratégique et plus efficace.

Le portefeuille de modèles NOG FcResolv est basé sur la souris® NOG CIEA super immunodéficiente. Le portefeuille comprend actuellement deux modèles :

FcResolv NOG, pour les xérogreffes tumorales utilisant des lignées cellulaires ou des tumeurs dérivées des patients, la greffe d’autres cellules et tissus humains normaux ou pathologiques, et les études d’humanisation du système immunitaire

pour les xérogreffes tumorales utilisant des lignées cellulaires ou des tumeurs dérivées des patients, la greffe d’autres cellules et tissus humains normaux ou pathologiques, et les études d’humanisation du système immunitaire FcResolv hIL-15 NOG, qui supporte la greffe des cellules NK humaines et convient pour des études d’efficacité sur les thérapies à base d’anticorps avec un mécanisme d’action de cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps (ADCC)

Pour en savoir plus sur le portefeuille de FcResolv NOG, rendez-vous sur www.Taconic.com/fcresolv . Vous pouvez également appeler le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à l’adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d’élevage, Taconic exploite des laboratoires de services et des établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

