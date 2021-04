L’entreprise étend sa boîte à outils de recherche sur la COVID-19 avec une nouvelle souris hACE2 AC22

RENSSELAER, État de New York, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un leader mondial de la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce le lancement d’un nouveau modèle de souris face à la COVID-19. Cette souris transgénique humaine ACE2 (hACE2) étend la boîte à outils de recherche sur la COVID-19 de Taconic.

En octobre 2020, Taconic a lancé son premier modèle hACE2 . La souris AC70 connaît une réponse mortelle à l’infection par le SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. Inversement, la nouvelle souris AC22 est résistante à la létalité, permettant une recherche thérapeutique, vaccinale et relative aux symptômes post-infection.

Bien qu’il existe divers modèles de souris hACE2 pour lesquels l’infection au SARS-CoV-2 est mortelle, le modèle résistant à la létalité hACE2 AC22 est important car il permet d’étudier l’infection sublétale. La plupart des êtres humains infectés par le SARS-CoV-2 survivent, et un modèle animal qui reproduit la maladie sublétale et le rétablissement est nécessaire. La souris hACE2 AC22 fournit une fenêtre d’étude plus longue pour évaluer l’efficacité médicamenteuse par rapport aux modèles d’infection létale.

« Bien que les vaccins apportent l’espoir de mettre fin à la pandémie, des recherches sur la COVID-19 restent nécessaires », a commenté le Dr Michael Seiler, vice-président des modèles commerciaux chez Taconic. « On compte maintenant énormément de personnes qui ont contracté la maladie. Nous avons besoin de modèles qui survivent aussi à cette maladie suffisamment longtemps pour aider à reproduire cette condition humaine. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce nouveau modèle AC22 pour permettre cette recherche. «

Des cohortes d’animaux prêts à l’étude peuvent être commandées immédiatement.

Pour en savoir plus sur les souris hACE2 ou la Boîte à outils Coronavirus de Taconic , veuillez contacter Taconic au 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, au +45 70 23 04 05 en Europe, ou par e-mail à l’adresse [email protected] .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d’élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.