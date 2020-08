BOULDER, Colorado, 27 août 2020 /PRNewswire/ — Techstars, la plateforme mondiale pour l’investissement et l’innovation, et ABN AMRO ont convenu d’un partenariat de trois ans pour accélérer l’innovation grâce à un programme d’accélérateur Techstars. Les partenaires se concentreront sur l’identification et le soutien aux start-ups innovantes qui transforment les services financiers dans les affaires et le quotidien.

La collaboration reliera ABN AMRO au réseau mondial inégalé de Techstars et aidera l’entreprise à accélérer la numérisation et l’innovation dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie. Grâce au programme d’accélérateur axé sur le mentorat, les entreprises recruteront et soutiendront les jeunes entreprises les plus prometteuses du secteur financier.

« Les services et technologies de la finance sous-tendent aujourd’hui tant d’éléments qui rentrent dans le cadre des affaires, de la vie et même de la socialisation », a déclaré Keith Camhi, directeur général adjoint des accélérateurs pour Techstars. « Le partenariat avec une entreprise innovante et engagée comme ABN AMRO nous permet de continuer d’exploiter l’immense expertise sectorielle que nous avons et d’aider les entrepreneurs à développer des solutions qui améliorent la vie et la façon dont les entreprises fonctionnent. »

Les start-ups sélectionnées travailleront en étroite collaboration avec l’équipe du programme de Techstars et leur vaste réseau de mentorat, ainsi qu’avec l’équipe chargée de l’innovation des entreprises d’ABN AMRO, des experts sur divers sujets et leur réseau de clients.

« Travailler avec l’écosystème des start-ups est essentiel pour le parcours de l’innovation d’ABN AMRO », a déclaré Edwin van Bommel, directeur de l’innovation chez ABN AMRO. « Notre objectif est d’être à l’avant-garde de l’innovation au sein des écosystèmes pertinents, en soutenant les start-ups pour devenir des leaders dans leur domaine, ce qui nous permet d’établir notre position de leader en matière d’innovation. Nous associer avec un accélérateur de premier plan comme Techstars nous offre l’opportunité de trouver et de créer des liens avec les meilleures start-ups dans l’écosystème mondial. »

Chronologie :

14 septembre 2020 : ouverture des inscriptions

Janvier 2021 : sélection de 10 entreprises

Mars 2021 : début de l’accélérateur ABN AMRO et Techstars

Juin 2021 : journée de démonstration

À propos de Techstars

Techstars est la plateforme mondiale pour l’investissement et l’innovation. Fondée en 2006, Techstars a commencé sur la base de trois idées simples : les entrepreneurs créent l’avenir, la collaboration est le moteur de l’innovation et les grandes idées peuvent venir de partout. Aujourd’hui, notre mission consiste à rendre l’innovation accessible à tous, partout. Nous faisons cela en connectant des start-ups, des investisseurs, des entreprises et des villes pour créer un monde plus durable et plus inclusif. Depuis 2006, Techstars a investi dans plus de 2 200 entreprises et compte aujourd’hui une capitalisation boursière de 27 milliards $. www.techstars.com

À propos d’ABN AMRO

ABN AMRO sert des clients dans les secteurs de la vente au détail, des services bancaires privés et des services bancaires pour les entreprises. Nous sommes principalement axés sur l’Europe du Nord-Ouest. Nous offrons à nos clients aux Pays-Bas une gamme vaste et complète de produits et services à travers une variété de canaux, dont notre application de services bancaires sur mobile et nos services bancaires par Internet. L’objectif d’ABN AMRO est clair et audacieux : les services bancaires pour le meilleur, pour les générations à venir. L’impact de la banque sur la société et sur l’économie est énorme et nous devons faire les bons choix si nous voulons que notre contribution soit à la fois positive et durable. Tout ce que nous faisons découle de notre objectif, maintenant et à l’avenir.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1244449/Techstars_ master_logo_color_Logo.jpg