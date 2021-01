MUNICH, Allemagne, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Telefónica Germany GmbH & Co. OHG a annoncé avoir choisi Opanga Networks, Inc basés à Seattle comme partenaire d’optimisation RAN (réseau d’accès radioélectrique) en Allemagne. « Les performances des réseaux mobiles sont de plus en plus sollicitées par la croissance continue du trafic de données », a déclaré Jochen Bockfeld, directeur des services réseau et de base chez Telefónica Allemagne. « Le logiciel d’optimisation RAN, qui peut être déployé rapidement au sein du noyau mobile, est essentiel à notre capacité de fournir la meilleure expérience mobile de sa catégorie à nos clients. »

Les solutions logicielles hautement innovantes d’Opanga reposent sur des techniques d’apprentissage automatique de pointe qui apportent un avantage immédiat à l’expérience client du réseau mobile. Lorsque le logiciel d’Opanga est déployé, le réseau fonctionne beaucoup plus rapidement pour soutenir la meilleure expérience utilisateur possible.

« Nous sommes très fiers de dire que Telefónica Allemagne est notre client », a déclaré Ben Hadorn, responsable des opérations européennes pour Opanga Networks. « Telefónica Allemagne est un opérateur phare ainsi qu’un leader de l’innovation dans notre secteur. Nos solutions seront essentielles pour aider l’équipe de Telefónica à maintenir la meilleure expérience possible pour ses clients. »

Au fur et à mesure que le noyau mobile évolue vers le cloud, les concepteurs de réseaux ont accès à de nouvelles opportunités de tirer parti des technologies logicielles innovantes incorporant l’apprentissage automatique de pointe. L’industrie mobile se trouve à un moment crucial où l’innovation et les logiciels doivent renforcer la « construction d’une approche réseau plus large ».

À propos de Telefónica Allemagne

Telefónica Allemagne propose des services de télécommunications aux clients privés et professionnels ainsi que des produits et services numériques innovants dans le domaine de l’Internet des objets et de l’analyse des données. La société est l’un des principaux fournisseurs de télécommunications intégrées d’Allemagne. Rien qu’en matière de communications mobiles, Telefónica Allemagne / O2 gère plus de 42,7 millions de connexions sans M2M (au 30 septembre 2020). Aucun autre opérateur de réseau ne connecte plus de personnes en Allemagne. Sous la marque principale O2 ainsi que diverses marques invitées et partenaires, la société vend des produits mobiles postpayés et prépayés avec des services de données mobiles innovants. À la base de tout cela se trouve le réseau mobile portant sur une infrastructure GSM, UMTS et LTE très résiliente. Dans le même temps, la société développe un réseau 5G puissant et économe en énergie. Telefónica Allemagne fournit également des produits de téléphonie et d’Internet haut débit basés sur différentes technologies dans le domaine du réseau fixe. Telefónica Deutschland Holding AG est cotée au Prime Standard de la bourse de Francfort (TecDAX) depuis 2012. Au cours de l’exercice 2019, la société a généré 7,4 milliards d’euros de ventes avec près de 8 500 employés. La société est détenue en majorité par le groupe espagnol de télécommunications Telefónica S.A., dont le siège social est basé à Madrid. Avec des activités commerciales dans 14 pays et une clientèle d’environ 350 millions de lignes, le groupe est l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications au monde.

À propos d’Opanga Networks

Opanga Networks est une société de solutions logicielles axée sur le développement de produits qui rendent les réseaux mobiles beaucoup plus efficaces, plus rapides et capables de performances ultra-élevées. Nos produits sont installés dans le noyau mobile, ce qui accélère considérablement les performances du réseau d’accès radioélectrique (RAN). Les solutions d’Opanga augmentent le QoE en soulageant les embouteillages sur les sites cellulaires qui sont surchargés par une croissance constante du trafic de données. Opanga propose les seules solutions RAN ultra-performantes qui peuvent être déployées sur l’ensemble du réseau en quelques heures.