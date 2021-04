TEMECULA, Californie, 14 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy & Industrial Gas Group (le « Groupe »), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Tim Born a été nommé vice-président pour la région Océanie et Asie du Sud-Est.

Cet ajout important à notre équipe de direction est conforme aux objectifs de la Division industrielle (Industrial Division) de Nikkiso visant à mieux servir et soutenir nos clients dans les territoires stratégiques.

M. Born a débuté sa carrière en 1983, en tant qu’ingénieur de production chez BOC Gases, puis a occupé plusieurs postes en tant que directeur d’usine, ingénieur principal de mise en service et des procédés, et directeur des services d’ingénierie client dans le même groupe, avec des postes en Australie et au Royaume-Uni.

En 1997, il a rejoint Porgera Joint Venture Gold Mine (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en tant qu’ingénieur principal des procédés exploitant des unités de séparation d’air (ASU) à grande échelle, puis a rejoint Air & Gas Industries en 1999, en tant que responsable de l’installation et de l’ingénierie.

En 2000, Tim Born a rejoint Cryoquip Pty Ltd en tant que directeur général et, en 2012, il a été nommé au poste de directeur général de l’entité juridique en Australie.

En 2020, il a été promu au poste de vice-président de Cryoquip pour l’Asie du Sud-Est.

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénierie chimique de l’université de Melbourne et d’un Master en Administration des affaires de l’université du Queensland.

Fort de sa vaste expérience dans la gestion et la croissance du secteur d’activité de Cryoquip en Australie, en Asie du Sud-Est et en Inde, M. Born dirigera les équipes de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases dans cette importante région, et s’engagera dans une mission visant à fournir une croissance durable et rentable des parts de marché.

