En 2019, l’administration Trump a déclenché sa « guerre technologique » contre la Chine, dans le but de bloquer le développement de la Chine dans les secteurs de la haute technologie en empêchant les entreprises ciblées de se procurer des composants fabriqués aux États-Unis.

Au fur et à mesure que la Maison Blanche a renforcé son hostilité envers Beijing, elle a intensifié ses mesures. La cible la plus notable a été l’entreprise de télécommunications chinoise Huawei, qui a été placée pour la première fois sur la « Liste des entités » du département du Commerce, ce qui l’a placée sous contrôle des exportations. Plus tard, elle a également été soumise à la « règle du produit direct étranger », qui interdit unilatéralement aux entreprises étrangères qui utilisent des brevets américains dans leur propre production de semi-conducteurs d’approvisionner l’entreprise.

Même si le président Joe Biden a depuis pris ses fonctions, il n’a pas encore annulé ces décisions. Au lieu de cela, il a poursuivi une politique de « l’Amérique d’abord » en ce qui concerne les semi-conducteurs, dans le but de consolider le monopole américain dans ce secteur et de contrôler les « technologies du futur. »

Quelles ont été les conséquences de ces décisions ? En réalité, elles ont eu des effets négatifs pour les États-Unis et le monde en général.

La politisation agressive du secteur des semi-conducteurs à l’encontre de la deuxième plus grande économie du monde perturbe la chaîne d’approvisionnement mondiale, inversant la mondialisation et créant un effet de « localisation. »

La Chine a massivement augmenté ses investissements dans ses capacités en matière de semi-conducteurs à l’échelle de toute la société, tandis que les États-Unis ont créé des risques politiques pour les entreprises technologiques qui dépendent de leurs approvisionnements. Au niveau organisationnel, les entreprises ont acheté en gros des équipements de fabrication de semi-conducteurs et de lithographie aux Pays-Bas, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que des semi-conducteurs en panique pour se prémunir contre d’éventuelles restrictions futures. Les entreprises ont perdu confiance dans les fournisseurs traditionnels.

Cette incertitude a créé une pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui entraîne des risques pour l’économie mondiale. Cette pénurie a causé des retards dans la fabrication et la fourniture de biens de consommation électroniques et d’automobiles, ce qui a contraint de nombreuses usines dans le monde à reporter la production et à licencier des travailleurs. Par exemple, l’usine Nissan de Sunderland, au Royaume-Uni, a dû ralentir sa production pendant trois semaines en raison d’un manque de semi-conducteurs. Une autre conséquence a été la croissance de l’inflation, qui a sans aucun doute contribué à la hausse inattendue de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, ce qui a secoué les marchés mondiaux la semaine dernière.

Ces résultats négatifs montrent que l’armement des chaînes d’approvisionnement en technologie contre la Chine n’améliorera pas la situation des États-Unis. Les chaînes d’approvisionnement localisées sont plus coûteuses et feront perdre aux États-Unis des parts de marché considérables à mesure que Beijing développera sa propre industrie. Cette année, la Chine commencera à produire des nœuds de 7 nanomètres et stoppera rapidement sa dépendance à l’égard des nœuds inférieurs, la société Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ayant investi dans une fonderie de puces de 2,35 milliards de dollars à Shenzhen, destinée à produire des circuits intégrés de 28 nm. Cela a permis à des entreprises telles que Huawei de continuer à développer leurs réseaux 5G malgré les sanctions américaines.

En Chine, les investissements publics dans le secteur se sont déjà élevés à 150 milliards de dollars, tandis que les investissements prévus pour la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025) s’élèvent à 1000 milliards de dollars. Bien que cela soit considéré comme une nécessité politique, rares sont ceux qui contestent le fait qu’une industrie mondiale ouverte reste préférentielle. Les grandes entreprises étrangères de semi-conducteurs cherchent toujours à être compétitives sur le marché chinois des semi-conducteurs en raison de la croissance de son économie et de l’augmentation de la demande, ce qui montre les dangers d’un bouleversement de ce marché.

Dans ce cas, il convient de noter qu’une chose est certaine en ce qui concerne la politique américaine actuelle : la militarisation des semi-conducteurs crée une situation « perdant-perdant », divisant une industrie mondiale en sphères localisées, créant un marché fracturé et augmentant les prix. Cela dit, elle ne bloquera pas pour autant les avancées technologiques de la Chine.

Pour toutes les parties concernées, il s’agit d’une voie coûteuse et imprévisible dont les effets se répercutent jusqu’au consommateur ordinaire.

