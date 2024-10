UBiqube renforce son conseil d’administration avec des experts du cloud et de la sécurité pour piloter sa vision AgileOps et son expansion mondiale

DUBLIN, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Leader de l’automatisation des infrastructures de sécurité et de cloud hybride, UBiqube a annoncé aujourd’hui la nomination à son conseil d’administration de deux dirigeants aguerris, Jean-David Lehmann-Charley et Ahmed Guetari. Ces deux hommes apportent avec eux une vaste expertise des technologies de réseau, de sécurité et de cloud, après avoir fait leurs preuves en matière d’innovation et de croissance dans le secteur des fournisseurs de services.

Leur intégration intervient à un moment charnière pour UBiqube qui se lance dans les Agile Ops, en mettant en œuvre des solutions évolutives et automatisées pour les pratiques CloudOps, NetOps et SecOps. Ils rejoindront nos éminents directeurs de NTT et Fujitsu et injecteront dans le conseil d’administration les compétences nécessaires pour favoriser l’adoption de l’innovation d’UBiqube.

Jean-David Lehmann-Charley est vice-président régional des ventes pour l’écosystème Cortex pour les régions EMEA et Amérique latine chez Palo Alto Networks. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans les ventes complexes, directes et indirectes, sur le marché des réseaux et de la sécurité dans les régions EMEA et Amérique latine chez Palo Alto, et avant cela chez Juniper. Jean-David est un leader commercial à l’esprit d’entreprise ; son expertise du terrain et sa perspicacité seront essentielles à la gouvernance d’UBiqube. « Je me réjouis de l’opportunité de contribuer à la croissance et à la réputation d’UBiqube en tant que fournisseur de solutions d’automatisation du cloud hybride », a déclaré Jean-David. « Dans un secteur en proie à la complexité et à l’inflation des outils, il est encourageant de voir qu’UBiqube mise sur des solutions simplifiant les opérations de cloud et de sécurité grâce à l’automatisation. Il s’agit d’une démarche essentielle pour que l’infrastructure informatique soit prête à résister au prochain ” tsunami de l’IA “.

Ahmed Guetari est directeur général et vice-président des produits pour les fournisseurs de services chez F5. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie avec Juniper et maintenant F5. Reconnu dans tout le secteur pour son sens de la stratégie, Ahmed est passionné par la fourniture de technologies utiles. C’est un chef de produit concret et son leadership est profondément ancré dans sa compréhension de la réalité opérationnelle de ses clients. Il est le technologue de terrain dont le conseil d’administration d’UBiqube a besoin. « La convergence des paradigmes du cloud et des réseaux, l’émergence de la périphérie en tant que proxy cloud et la croissance exponentielle des centres de données visaient tous à répondre aux besoins monumentaux de traitement de l’IA. Ces tendances transformationnelles nécessitent des solutions axées sur la mise à l’échelle des opérations grâce à la simplification et à l’automatisation des processus. UBiqube est à la pointe dans ce domaine d’innovation et l’a démontré à divers clients et dans différentes utilisations », a déclaré Ahmed. « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre le conseil d’administration d’UBiqube et d’aider l’équipe à ouvrir le prochain chapitre de sa croissance. »

Nabil Souli, PDG d’UBiqube, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration : « Je suis honoré et fier que Jean-David et Ahmed rejoignent notre conseil d’administration. Leur expérience et leurs connaissances du secteur seront inestimables dans le cadre de l’évolution de nos opérations et la poursuite de notre développement sur les marchés mondiaux. Leur appui renforcera nos partenariats avec les intégrateurs de systèmes et nous permettra de favoriser l’adoption de l’agilité opérationnelle pour une infrastructure informatique à la hauteur du défi de l’IA. »

À propos d’UBiqube :

Basé à Dublin, en Irlande, UBiqube est l’un des principaux fournisseurs d’automatisation d’infrastructures visant à simplifier considérablement les CloudOps, NetOps et SecOps. Nous travaillons en partenariat avec les principaux intégrateurs de systèmes du monde entier pour concevoir et proposer des solutions sur mesure qui répondent à la complexité d’un paysage d’infrastructure informatique en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.ubiqube.com .

