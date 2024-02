Un meilleur accès aux soins et une expertise en matière de chaîne du froid renforcée pour Fortrea avec le développement de FortreaRx™

Le redimensionnement de la pharmacie spécialisée non commerciale de Fortrea apporte des solutions flexibles et évolutives à ses clients, et permet de délivrer des médicaments révolutionnaires directement aux patients

DURHAM, État de Caroline du Nord, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE), ci-après la « Société », une organisation de recherche contractuelle (ou CRO, de l’anglais Contract Research Organization) mondiale de premier plan, annonce ce jour l’ouverture de FortreaRx , une pharmacie spécialisée non commerciale de grande surface dans la ville de Lake Mary, en Floride. L’établissement se spécialise dans les solutions avancées d’accès aux patients à travers les États-Unis, et intègre une expertise en produits de la chaîne du froid et à température ambiante assortie de capacités de distribution.

FortreaRx est agréée dans 50 États et territoires américains. Ses solutions flexibles et évolutives visent à répondre aux besoins spécifiques de ses clients, tout en délivrant des médicaments aux patients qui pourraient en être autrement privés. À l’image de FortreaRx, les pharmacies spécialisées non commerciales sont au service d’une clientèle spécialisée en fabrication pharmaceutique. Elles sont essentielles pour assurer le lien entre les industriels et les patients répondant à leurs critères en matière d’aide à la prescription.

Depuis la création de FortreaRx fin 2008, Fortrea a innové dans le champ des services de pharmacie spécialisée non commerciale en se concentrant exclusivement sur la distribution de produits gratuits intégrée au cœur des programmes d’aide aux patients (ou PAP, de l’anglais Patient Assistance Programs) parrainés par les acteurs de l’industrie pharmaceutique, et visant à développer l’accès aux soins pour les patients qualifiés sous-assurés ou n’ayant pas d’assurance santé. Avec ses 3 716 mètres carrés, FortreaRx double la surface de son espace opérationnel et renforce ses capacités, notamment :

167 mètres carrés dédiés au stockage de produits à température ambiante

Plus de 557 mètres carrés dédiés au stockage de produits de la chaîne du froid, à savoir que plus de 85 % des ordonnances à la main de FortreaRx sont concernées par cette caractéristique

Un espace de traitement et d’exécution des commandes agrandi pour absorber jusqu’à 18 000 ordonnances par jour

De meilleures modalités d’expédition, assorties d’options de livraison du jour au lendemain, accélérée ou sous 2 jours

Bill Nolan, vice-président et responsable mondial de la branche Accès aux patients chez Fortrea, observe que « Combinées à la nouvelle dimension de FortreaRx, nos offres de services aux patients bien établies s’entendent désormais de bout en bout, des premières démarches cliniques à la mise en marché et jusqu’à la livraison, garantissant ainsi une expérience globale et personnalisée pour les patients. De notre vaste expertise thérapeutique à notre engagement indéfectible envers l’aide aux patients, Fortrea brille dans la conception de solutions pertinentes et ciblées sur les besoins de nos promoteurs pharmaceutiques en s’efforçant de réduire les enjeux auxquels font face patients et fournisseurs via la simplification du processus de candidature et la pleine intégration d’initiatives d’aide au sens large aux patients ».

Animée par des gestionnaires de cas, la centrale d’appels de FortreaRx gère en toute transparence les demandes des patients, le volet conseil et la vérification des ordonnances. L’équipe Fortrea dédiée à l’accès aux soins aide patients et fournisseurs à comprendre et résoudre les complexités du principe de couverture tout en levant, pour les patients, les barrières de l’accès aux médicaments.

Les solutions FortreaRx constituent une réponse efficace, consultative et économique aux programmes de prescription des industriels pharmaceutiques. Elles représentent habituellement d’importantes économies annuelles pour les patients.

Pour en savoir plus sur FortreaRx et sa gamme de services, rendez-vous sur : Fortrea.com.

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) figure parmi les principaux fournisseurs de solutions de développement clinique et d’accès aux soins pour les patients dans le secteur mondial des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients qui en ont besoin. Nous proposons des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique, d’essais différenciés axés sur des technologies habilitantes, et des services post-autorisation. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 domaines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée d’environ 19 000 collaborateurs répartis sur plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et agiles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est moteur d’influence du pipeline au patient, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X ( anciennement Twitter) @Fortrea.

