Un opérateur de premier plan de la région Asie-Pacifique tire parti de Synchronoss Email Suite pour soutenir une croissance considérable permettant d’atteindre plus de 50 millions d’utilisateurs

La société étend le déploiement local existant de sa plateforme de messagerie Mx9, proposant une gamme de nouvelles fonctions pour assurer la sécurité, la confidentialité des données et une expérience utilisateur améliorée

BRIDGEWATER, New Jersey, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader et pionnier mondial dans le domaine des plateformes et produits numériques, de messagerie et cloud, a annoncé aujourd’hui un contrat de 3,6 millions de dollars pour soutenir une croissance considérable de la base d’abonnés à la messagerie avec l’un des plus grands opérateurs de télécommunications et mobiles dans la région Asie-Pacifique. S’appuyant sur une relation durable de plus de 20 ans, Synchronoss Email Suite prendra désormais en charge plus de 50 millions d’utilisateurs.

Synchronoss Email Suite inclut la plateforme de messagerie de base ultra-évolutive Mx9 avec une architecture sans état, conçue pour être tolérante aux pannes. Cette suite intègre une capacité de cryptage pour assurer le maximum de sécurité et de confidentialité des données.

Mx9 propose une interface utilisateur (IU) Web intuitive pour les e-mails, les contacts et le calendrier. Grâce à la fonction Huge Mail, Mx9 prend en charge les échanges de fichiers volumineux, et intègre Razorgate, une capacité de filtrage des messages sans égale conçue pour supprimer les courriers indésirables et réduire la menace que représentent le hameçonnage et les virus.

« Prenant en charge les déploiements locaux et dans le cloud, notre Synchronoss Email Suite fournit la capacité d’offrir une suite de communications puissante et simple d’emploi qui est à la fois évolutive et en mesure de soutenir des millions d’utilisateurs », a déclaré Jeff Miller, PDG de Synchronoss. « La croissance et l’expansion de notre partenariat avec cet opérateur leader de la région Asie-Pacifique souligne l’engagement de notre équipe à constamment innover et proposer des solutions ultra-évolutives qui répondent aux besoins des plus grands fournisseurs actuels de services de communications à travers le monde. »

Aujourd’hui, Synchronoss Email Suite prend en charge 20 déploiements de messagerie électronique majeurs via des fournisseurs de services en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, et gère plus de 180 millions de boîtes aux lettres. Pour en savoir plus sur la plateforme et les autres solutions de messagerie, veuillez consulter la page https://synchronoss.com/ products/engagex/email-suite.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

