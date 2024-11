Valorisation moyenne du Fonds de protection de Bitget établie à 424 millions de dollars, soit une augmentation de 40 % par rapport à sa dotation initiale

VICTORIA, Seychelles, 10 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3, publie la dernière valorisation de son Fonds de protection pour octobre 2024. Ce fonds constitue une protection essentielle pour la bourse et témoigne des efforts continus consentis par Bitget pour sécuriser les actifs des utilisateurs et maintenir un niveau de stabilité financière. Le Fonds de protection s’est montré particulièrement résilient en octobre et a enregistré sa plus forte valorisation le 30 octobre, à savoir 473 millions de dollars. La moyenne mensuelle du fonds s’établissait à 424 millions de dollars, tandis que sa valeur plancher a été constatée à 391 millions de dollars le 11 octobre dernier. Cette fourchette de valorisation démontre la capacité de Bitget à assurer la pérennité de son Fonds de protection malgré les fluctuations du marché.

Initialement valorisé à 300 millions de dollars, le Fonds de protection de Bitget est né en 2022 dans le but de garantir une sécurité supplémentaire aux utilisateurs actifs sur le marché des cryptomonnaies. Il a été conçu de manière à fournir un support financier cohérent et transparent au titre de la protection des actifs numériques des utilisateurs indépendamment de la dynamique du marché. Depuis sa création, Bitget a veillé à ce que son Fonds de protection se maintienne constamment bien au-dessus de sa valeur initiale, renforçant ainsi la stabilité financière de sa plateforme ainsi que son engagement envers la mise à disposition d’un environnement sécurisé pour les échanges.

La valorisation constante du Fonds de protection en octobre 2024 souligne l’approche de Bitget en matière de protection des actifs, y compris durant les phases de volatilité des marchés mondiaux des crypto-actifs. En maintenant le fonds bien au-dessus de son seuil initial de 300 millions de dollars, Bitget démontre sa maturité envers les enjeux imprévus du secteur, et renforce ainsi la confiance des utilisateurs envers sa plateforme. Cet effort continu de protection des actifs fait pleinement partie de son objectif de proposer un environnement fiable aux investisseurs cryptographiques.

« Chez Bitget, nous veillons tout particulièrement à la création d’un environnement sécurisé au sein duquel les utilisateurs peuvent s’engager en toute confiance en sachant que leurs actifs sont protégés » précise Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nos indicateurs mensuels de protection montrent que nous continuons de privilégier résilience financière et transparence. Nous aspirons à établir une norme de confiance et de sécurité dans le secteur des cryptomonnaies. À chaque étape de notre parcours collectif dans l’espace cryptographique, la sécurité de nos utilisateurs reste la première de nos priorités. »

Outre son Fonds de protection, Bitget a mis en place une preuve de réserves, un mécanisme qui renforce la transparence de ses activités. La preuve de réserves est actualisée chaque mois et garantit un ratio de réserve de 1:1 pour les actifs des utilisateurs. Cette structure permet aux utilisateurs de vérifier que leur patrimoine est pleinement garanti, ce qui renforce leur confiance dans les pratiques de la plateforme en matière de gestion d’actifs. En fournissant un état transparent et vérifiable des réserves d’actifs de la plateforme aux utilisateurs, la preuve de réserves constitue un élément essentiel du cadre de sécurité de Bitget.

Le rapport mensuel du Fonds de protection fait partie de la stratégie plus large de Bitget visant à maintenir une communication ouverte avec ses utilisateurs, pour qu’ils puissent rester informés de la santé financière de la plateforme et de ses mesures de protection des actifs. Régulièrement publiés, les rapports sur le Fonds de protection et les mises à jour mensuelles de la preuve de réserves démontrent conjointement l’engagement de Bitget en faveur de la transparence et de l’autonomisation des utilisateurs du secteur des cryptomonnaies.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la sécurité des utilisateurs, Bitget les encourage à consulter le rapport d’évaluation du Fonds de protection d’octobre 2024 et à analyser les détails de la preuve de réserves mis à leur disposition sur sa plateforme. Ces ressources sont accessibles à quiconque souhaite comprendre les garanties financières de Bitget et son engagement en matière de protection des actifs.

Pour obtenir de plus amples informations sur les mesures de sécurité et les pratiques transparentes de Bitget, les utilisateurs sont invités à consulter la page du Fonds de protection ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bidget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

