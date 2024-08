Vencedores do Stevie® Awards de Anual para Excelência em Tecnologia

Os Primeiros Vencedores Serão Homenageados em Uma Cerimônia em Nova York no dia 16 de Setembro

FAIRFAX, Va., Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Os vencedores do primeiro anual Stevie® Awards de Excelência Tecnológica de 2024, “as Olimpíadas de Tecnologia” foram anunciados hoje. Os prêmios celebram as realizações notáveis de indivíduos, equipes e organizações que moldam o futuro da tecnologia em todos os setores da indústria. Indivíduos e empresas de todo o mundo- públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, grandes e pequenas, podem se inscrever.

Entre as organizações com vários prêmios Stevie estão: Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), a cidade de Sydney, Austrália (4), Gabriel Marketing Group, em nome de vários clientes (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3), e Three Rings (3).

Para uma lista completa dos vencedores por categoria, visite www.StevieAwards.com Tech.

Os vencedores serão homenageados durante uma cerimônia na segunda-feira, 16 de setembro, no Marriott Marquis Hotel, em Nova York. Os ingressos já estão à venda. As apresentações serão transmitidas ao vivo.

Mais de 600 indicações de organizações de 21 países e territórios foram avaliadas na competição deste ano. Os vencedores foram escolhidos pelas pontuações médias por mais de 100 profissionais de todo o mundo, que atuaram como julgadores. Os Stevie Awards for Great Employers homenageiam as conquistas em muitas facetas do local de trabalho. As categorias são agrupadas em 20 seções de tecnologia-indústria:

Agências de Publicidade, Marketing e Relações Públicas

Tecnologia Aeroespacial

Tecnologia Agrícola

Tecnologia de Arquitetura

Inteligência Artificial

Tecnologia Assistiva

Biotecnologia

Tecnologia de Negócios

Tecnologia de Comunicação

Tecnologia Educacional

Tecnologia de Energia

Tecnologia de Entretenimento

Tecnologia Financeira

Tecnologia Governamental

Tecnologia Verde e Limpa

Tecnologia de Saúde

Tecnologia da Informação

Tecnologia de Manufatura

Tecnologia Marinha

Tecnologia de Transporte

Os prêmios são apresentados pelo Stevie Awards, que organiza nove das principais premiações de negócios do mundo, incluindo os prestigiados International Business Awards® e American Business Awards®.

Sobre o Stevie Awards

Stevie Awards são concedidos em nove programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Grandes Empregadores, Stevie Awards para Excelência em Tecnologia e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.

