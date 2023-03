WHR lança nova ferramenta Enterprise Business Intelligence para os clientes

MILWAUKEE, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A WHR Global (WHR), líder na indústria global de realocação de funcionários, anunciou o lançamento da sua mais nova ferramenta de inteligência de negócios corporativa projetada especificamente para atender às crescentes necessidades dos seus clientes. A nova ferramenta WHR Insights, oferece uma série de visualizações de dados interativas incorporadas ao Portal do Cliente WHR que podem ser personalizadas para os programas de realocação, benefícios, políticas e outros KPIs de cada cliente. O WHR Insights analisa dados sobre gastos de funcionários (por exemplo, entregas de bens domésticos), satisfação com pesquisas, exceções de políticas e componentes individuais. A ferramenta, gratuita para todos os clientes, facilita que os clientes tomem melhores decisões sobre onde realocar funcionários; que nível de moradia e outros benefícios fornecer; e como fornecer o melhor suporte geral aos funcionários durante uma transição de realocação ou atribuição.

Assista um pequeno vídeo sobre o WHR Insights aqui.

Com o WHR Insights, as equipes de mobilidade e RH podem otimizar os programas, garantindo que eles forneçam o melhor suporte possível aos funcionários durante o processo de realocação ou atribuição e, por sua vez, aumentar a satisfação e a retenção dos funcionários. Os dados são atualizados todas as noites, permitindo que os clientes visualizem os dados em tempo real.

De acordo com o Gerente de Iniciativas Estratégicas do WHR, Sean Thrun, “o WHR Insights é a mais recente adição ao nosso pacote de tecnologia do cliente. Acreditamos que a análise de dados interativa deve ser a norma na mobilidade global, não a exceção. Por meio do WHR Insights, todas as partes interessadas podem tomar decisões informadas essenciais para o sucesso dos seus programas de mobilidade. As aquisições podem rastrear os gastos com diversidade, a satisfação dos funcionários e muito mais com o cálculo das taxas de risco de acordo com o contrato principal de serviços. As equipes financeiras podem visualizar previsões e aumentos no orçamento de realocação, filtrar por centro de custo ou divisão, e exportar os dados instantaneamente para manipulação adicional no Excel. As equipes de mobilidade escolhem primeiro os modelos de painel pré-instalados pela WHR, como a utilização de componentes core-flex, apenas bens domésticos, orçamento versus real, montante fixo, exceções de políticas, iniciações, satisfação do funcionário ou venda de casa. Em seguida, personalizamos cada painel de acordo com programa, política e estrutura organizacional escolhidos pelo cliente.

“Com o WHR Insights, as empresas podem tomar decisões informadas que beneficiam tanto o funcionário quanto a organização, levando a melhores taxas de retenção e aumento da produtividade. No cenário de negócios competitivo de hoje, uma solução certa definida como o WHR Insights pode dar às empresas uma vantagem estratégica na realocação de funcionários.”

Sobre a WHR Global

A WHR Global (WHR) é uma empresa global de gestão de relocação privada, orientada para o cliente, distinguida pela sua melhor prestação de serviços e tecnologia proprietária de ponta. A WHR tem escritórios em Milwaukee, Wisconsin, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como líder confiável na relocação global de funcionários. A WHR vive por sua visão e paixão por Advancing Lives Forward e Making the Complex Simple. Para mais informação sobre a WHR, visite http://www.whrg.com, ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e Facebook.

Contato com a Mídia: Mindy Stroiman, Redatora Corporativa

Mindy.Stroiman@whrg.com

262.523.7510

GlobeNewswire Distribution ID 8754875