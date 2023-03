WHR lance un nouvel outil de veille stratégique d’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients

MILWAUKEE, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Global (WHR), un leader mondial du secteur de la relocalisation des employés, a annoncé le lancement de son nouvel outil de veille stratégique d’entreprise conçu spécifiquement pour répondre aux besoins croissants de ses clients. Appelé WHR Insights, ce nouvel outil est une série de visualisations de données interactives intégrée dans le WHR Client Portal qui peut être personnalisé en fonction des programmes de relocalisation, avantages sociaux, politiques et autres ICP de chaque client. WHR Insights analyse les données sur les dépenses des employés (ex. : expéditions d’articles ménagers), la satisfaction liée aux enquêtes, les attentes politiques et des composantes individuelles. L’outil, gratuit pour tous ses clients, leur permet de prendre de meilleures décisions sur l’endroit où relocaliser les employés, le niveau de logement autres avantages sociaux à fournir, et comment donner aux employés le meilleur soutien global pendant une transition de relocalisation ou d’affectation.

Regardez une brève vidéo sur WHR Insights ici.

En utilisant WHR Insights, les équipes chargées de la mobilité et des RH peuvent optimiser leurs programmes, en s’assurant qu’ils procurent le meilleur soutien possible aux employés pendant le processus de relocalisation ou d’affectation, ce qui augmente en retour la satisfaction et la rétention des employés. De nouvelles données sont rafraîchies chaque nuit, permettant aux clients d’accéder à des données en temps réel.

Sean Thrun, responsable des initiatives stratégiques chez WHR, a déclaré : « WHR Insights est la dernière addition au sein de notre suite technologique pour nos clients. Nous pensons que l’analyse interactive des données devrait constituer la norme dans la mobilité mondiale, pas l’exception. Grâce à WHR Insights, toutes les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées qui sont cruciales pour le succès de leurs programmes de mobilité. Les équipes chargées des achats peuvent suivre les dépenses de diversification, la satisfaction des employés et bien plus encore, lorsqu’elles calculent la partie contingente des frais conformément à l’accord-cadre de services. Les équipes chargées des finances peuvent visualiser les prévisions et provisions du budget de relocalisation, en filtrant par centre de coûts ou par division et en exportant les données de manière instantanée pour une manipulation complémentaire dans Excel. Les équipes chargées de la mobilité choisissent tout d’abord des modèles de tableau de bord prédéfinis dans WHR, que ce soit pour l’utilisation d’éléments core-flex, les articles ménagers uniquement, le budget par rapport aux dépenses réelles, les montants forfaitaires, les attentes politiques, les initiations, la satisfaction des employés ou la vente résidentielle. Nous personnalisons ensuite chaque tableau de bord en fonction de votre structure de programmes, politique et organisationnelle sur demande.

« Avec WHR Insights, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées qui bénéficient à la fois aux employés et à l’organisation, découlant sur de meilleurs taux de rétention et une productivité accrue. Dans le paysage commercial compétitif actuel, disposer du bon ensemble de solutions comme WHR Insights peut donner aux entreprises un avantage stratégique dans la relocalisation des employés. »

À propos de WHR Global

WHR Global (WHR) est une société de gestion des mutations mondiale privée, axée sur le client, qui se distingue par une prestation de services meilleure de sa catégorie et par une technologie de pointe dont elle est propriétaire. WHR possède des bureaux à Milwaukee, dans le Wisconsin, à Bâle, en Suisse, et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. WHR vit grâce à sa vision et sa passion pour son crédo Advancing Lives Forward® et son principe de simplifier ce qui est complexe. Pour en savoir plus sur WHR, rendez-vous sur http://www.whrg.com, ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

