Hua Mu, MD, Ph.D. nomeado Presidente, CEO e CMO em exercício

Joe Farmer nomeado CBO

HONG KONG e BOSTON, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zenas BioPharma (“Zenas”), uma empresa biofarmacêutica transfronteiriça (com sede na China e nos EUA) comprometida com o desenvolvimento e oferta de terapias imunológicas, anunciou hoje a nomeação de Hua Mu, MD, Ph.D. como Presidente e Diretor Executivo e Diretor Médico Interino e Joe Farmer como Diretor Administrativo e de Negócios.

“Estamos muito contentes com a vinda de Hua para a equipe de liderança executiva da Zenas”, disse Lonnie Moulder, Fundador e Presidente Executivo. “Sua vasta experiência, incluindo na criação e liderança das principais organizações de P&D na China, e seu histórico de desenvolvimento e aprovação de sucesso de novos medicamentos nos EUA e na China serão fundamentais para a Zenas para a criação de uma organização global e para o avanço do seu pipeline inovador de terapias imunológicas.”

O Dr. Mu veio para a Zenas após cofundar a Overland Pharmaceuticals e atuar como Diretor Executivo Interino e Diretor Médico, enquanto também atua como Parceiro de Risco na Hillhouse Capital. Antes da Overland, o Dr. Mu atuou como Diretor Científico e Presidente de P&D e, mais tarde, Diretor Médico do Simcere Pharmaceutical Group e Presidente da Simcere of America Inc. Antes da Simcere, ele foi Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Serviços e Parceria de Desenvolvimento de Produtos da WuXi AppTec. Antes da WuXi, ele foi Vice-Presidente Executivo e Diretor Médico da Hutchison MediPharma na China. Ele desempenhou funções executivas de desenvolvimento clínico em várias empresas farmacêuticas globais nos EUA, incluindo Biogen e Genentech.

O Dr. Mu recebeu seu Ph.D. da Universidade da Califórnia em Berkeley e completou seu treinamento de pós-doutorado na Faculdade de Medicina de São Francisco da University of California, e na Faculdade de Medicina da University of Washington. Ele recebeu seu diploma de Médico da University of Medical Sciences da China Ocidental.

“A Zenas é uma empresa biofarmacêutica inovadora posicionada exclusivamente no nexo do desenvolvimento de medicamentos e do fluxo de produtos entre a China e o Ocidente, com uma equipe de gestão excepcional, uma base de investidores de categoria internacional e um impressionante pipeline de programas diferenciados”, disse o Dr. Mu. “Estou muito contente em trabalhar com toda a equipe e rede de parceiros da Zenas para alcançar nossa missão de transformar a vida dos pacientes com necessidades médicas não atendidas, com a oferta das melhores terapias imunológicas do mundo.”

A Zenas também anunciou a nomeação de Joe Farmer como Diretor de Negócios e Administrativo. O Sr. Farmer é um executivo de biofarma de sucesso com aproximadamente 25 anos de experiência transacional e operacional trabalhando com empresas emergentes de biotecnologia em todas as fases de desenvolvimento, desde a descoberta até a comercialização. Antes de ingressar na Zenas, o Sr. Farmer atuou como Diretor de Operações na Xilio Therapeutics.

Antes da Xilio, o Sr. Farmer foi Diretor Jurídico e Secretário Corporativo da TESARO, onde liderou as funções globais do jurídico, compliance e assuntos governamentais, sendo integrante principal da equipe de liderança durante a sua aquisição pela GlaxoSmithKline em 2019. Anteriormente atuou como Diretor Jurídico na Cubist Pharmaceuticals durante a sua aquisição pela Merck em 2015, e atuou em outras empresas de capital aberto como Diretor Jurídico e Diretor Administrativo. O Sr. Farmer iniciou sua carreira como advogado corporativo na Testa Hurwitz & Thibeault. Ele é formado em direito pela Boston College Law School.

“Com as nomeações de Hua e Joe, a Zenas fortalece ainda mais sua equipe de liderança executiva”, disse Lonnie Moulder. “A experiência deles na criação de organizações globais e na execução da estratégia de desenvolvimento corporativo durante todas as fases de desenvolvimento e comercialização de medicamentos é inestimável para o avanço dos nossos programas de desenvolvimento global e expansão do nosso novo pipeline.”

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica transfronteiriça (com sede na China e nos EUA) comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e entrega de terapias imunológicas para pacientes na China e em todo o mundo. A Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn .

Contato

Contato com o Investidor :

Zenas BioPharma

[email protected]

Contato com a Mídia