Duck Creek organise son événement annuel One Duck Creek Summit visant à favoriser les échanges et renforcer le sentiment d’appartenance et sa communauté

COLUMBIA, Caroline du Sud, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce aujourd’hui l’ouverture de son sommet One Duck Creek Summit à Columbia, en Caroline du Sud, qui rassemble ses employés venus du monde entier. Le rôle de ces participants est reconnu au sein des nombreux conseils et programmes de Duck Creek, qui s’est appuyée sur eux pour insuffler une culture d’excellence en matière d’assurance et de technologie.

Ce groupe diversifié se réunira ces deux prochains jours pour débattre des buts et objectifs de l’année écoulée, et planifier l’avenir de sorte à optimiser encore davantage la culture très prisée de la Société. Duck Creek s’efforce de développer une culture d’appartenance et de respect, où chaque voix compte et peut s’exprimer.

Pour Amy Bayer, Directrice à l’échelle mondiale de la Diversité, de l’équité et de l’inclusion du pôle Engagement et culture chez Duck Creek, « En tant qu’entreprise internationale, nous reconnaissons l’importance d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive qui reflète les communautés et les clients se reposant sur nos services. Nous sommes convaincus que nos programmes de Diversité, d’équité et d’inclusion sont essentiels à nos employés. Ils représentent par ailleurs un avantage stratégique qui nous permet d’innover, de collaborer et de fournir de meilleures solutions à nos clients. Le sommet One Duck Creek Summit est l’occasion idéale de revenir sur nos réussites, de partager nos meilleures pratiques et de nous inspirer mutuellement pour poursuivre la promotion de cette belle culture. »

Le sommet s’ouvrira sur une intervention de Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies. Il soulignera combien la promotion de valeurs d’entreprise fortes et axées sur la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance peut être importante et bénéfique à ses employés. Le sommet accueillera également des conférenciers de premier plan qui encourageront les employés à échanger et à découvrir d’autres lieux de travail et cultures aussi florissants.

« Nous sommes fiers de reconnaître et de célébrer les différents parcours, idées et expériences que nos employés apportent à Duck Creek. » observe Courtney Townsend, DRH de Duck Creek Technologies. Et de poursuivre : « Le fait de favoriser un environnement qui crée un fort sentiment d’appartenance et d’inclusion constitue la base d’une expérience exceptionnelle pour les employés. C’est également source de différenciation concurrentielle et d’innovation. Notre lieu de travail international tout en flexibilité nous permet d’attirer et de retenir les meilleurs talents, où qu’ils soient, et permet à nos employés de travailler selon leurs préférences et leurs besoins. »

Il convient de noter que le sommet annuel prend également la forme d’un événement à impact social. Cette année, Duck Creek s’est associée à la fondation des Maisons Ronald McDonald de Columbia. Les participants soutiendront leur programme « Pack-a-Smile », qui permet d’offrir aux proches d’enfants hospitalisés localement un déjeuner rapide et nutritif. En conséquence, les familles n’ont pas à quitter le chevet de l’enfant ni à se soucier du lieu ou du moment où ils pourront prendre leur prochain repas.

À propos de Duck Creek Technologies

