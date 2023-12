Duck Creek Technologies intègre sa plateforme de réassurance en mode cloud au marché britannique Lloyd’s of London

Duck Creek Reinsurance développe les fonctionnalités de ses logiciels leader pour accompagner mondialement les assureurs

LONDRES, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce la compatibilité de sa plateforme Duck Creek Reinsurance avec le régime des cessions de réassurance du Lloyd’s, ainsi que leur intégration. Le Lloyd’s exige une solide stratégie de réassurance sortante (cédante) de ses membres, appuyée par des technologies, des protocoles de contrôle, des procédures et un niveau d’expertise adéquats pour permettre une gestion efficace des transactions de réassurance sortante. Les dernières fonctionnalités de la plateforme Duck Creek Reinsurance mettent tous les outils nécessaires à la disposition des assureurs du monde entier pour rejoindre le marché numéro 1 mondial de la réassurance.

Ses fonctionnalités de cession intègrent l’ensemble des codes en usage dans les messages en lien avec les cessions de réassurance et le transfert électronique de données relatif aux conseils sur les primes, permettant aux membres du Lloyd’s et aux clients de Duck Creek de se connecter directement à la plateforme technologique et aux modèles du Lloyd’s. La plateforme Duck Creek Reinsurance est munie de la structure de données nécessaire à la prise en charge des messages orientés conseil en matière de cessions de réassurance, visant à communiquer aux souscripteurs toute transaction nouvelle, modifiée ou remplacée par les courtiers, et des notifications également orientées conseil en termes d’autorisation, refus ou modification de données. L’intégration du régime des cessions de réassurance du Lloyd’s confirmera également le succès des traitements en lots ou en signalera les anomalies le cas échéant. Les assureurs seront également automatiquement avertis de tout mouvement de cession et de leur état de traitement respectif. Le menu « régime des cessions de réassurance du Lloyd’s » de la plateforme Duck Creek Reinsurance intègre une fonctionnalité de piste d’audit complète, permettant aux assureurs de supprimer des éléments préalablement validés ou des groupes d’éléments erronés, et de demander l’annulation des éléments signés.

Pour Julien Victor, Directeur général de la gestion de la réassurance, « L’intégration du régime des cessions de réassurance du Lloyd’s à notre plateforme démontre notre engagement envers le marché de la réassurance. À l’heure où nous capitalisons sur une expérience de plus de trente ans en gestion de réassurance leader, Duck Creek Reinsurance rassemble à la fois les fonctionnalités de base et le niveau d’innovation nécessaires pour accompagner la croissance mondiale de nos clients de réassurance. Duck Creek participe également au projet Blueprint Two du Lloyd’s, et nous sommes fiers d’être en tête du marché avec une technologie en mode cloud compatible avec la plupart des programmes de réassurance pilotés par les assureurs les plus importants au monde sur un périmètre recouvrant Londres, l’Europe, la région Asie-Pacifique, les Bermudes et les États-Unis ».

Duck Creek Reinsurance est une plateforme SaaS en mode cloud, capable de se connecter à tout système de police d’assurance ou de réclamations, disposant de fonctionnalités de stockage de données et de registre en aval de la chaîne pour suivre toutes les informations liées aux contrats de réassurance (traités et contrats facultatifs), aux réclamations, aux données comptables, aux données techniques et auxiliaires, mais aussi financières, et bien plus encore. Duck Creek Reinsurance est pourvue de rapports intégrés et peut également se connecter à des solutions répandues de reporting d’entreprise. Il s’agît d’une solution flexible, adaptée aux organisations internationales réalisant des transactions en devises multiples et répondant à différents principes comptables généralement admis (ou GAAP, de l’anglais Generally Accepted Accounting Principles).

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes se reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, n’importe quand, où, et comment ils en ressentent le plus le besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée , et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand .

Rendez-vous sur www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et Twitter .

Contact

Drake Manning

drake.manning@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9007265