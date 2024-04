EBC Financial Group Faz Parceria com a Unidos para Combater a Malária, Uma Campanha da Fundação das Nações Unidas, para Proteger Crianças Vulneráveis e Suas Famílias da Malária

EBC Financial Group Amplifica os Esforços de Erradicação da Malária, Apoiando Intervenções Críticas de Saúde e Empoderamento da Comunidade

Em frente ao Capitólio

WASHINGTON, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O EBC Financial Group (EBC) anunciou hoje uma nova parceria com a Unidos para Combater a Malária (Beat Malaria), uma campanha da Fundação das Nações Unidas (UN Foundation), destinada a proteger os mais vulneráveis da malária – uma doença transmitida por mosquitos que mata mais de 600.000 pessoas todos os anos.

Esta parceria fornece apoio à campanha Unidos para Combater a Malária, que trabalha para melhorar o acesso à prevenção da malária e aos serviços essenciais de saúde em apoio ao objetivo da Fundação das Nações Unidas de alcançar um mundo mais saudável e equitativo. A Fundação das Nações Unidas reúne ideias, pessoas e recursos para impulsionar o progresso global e enfrentar os maiores desafios da humanidade. As iniciativas da Fundação das Nações Unidas protegeram coletivamente dezenas de milhões de crianças de doenças, formaram parcerias para fornecer ajuda e esperança aos refugiados e mobilizaram as comunidades para tomar medidas para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A EBC tem a honra de se associar à campanha Unidos para Combater a Malária, unindo forças para eliminar de forma impactante com a malária. Essa parceria reflete a dedicação da EBC para com a responsabilidade social corporativa e ao apoio a crianças carentes. A EBC reconhece o profundo impacto da malária na saúde e no bem-estar das regiões atingidas pela pobreza e as repercussões econômicas subsequentes, particularmente no agravamento da disparidade entre regiões desenvolvidas e carentes. A malária afeta desproporcionalmente as crianças pequenas: mais de 75% de todas as mortes por malária são de crianças menores de 5 anos. Uma criança morre quase a cada minuto desta doença evitável e tratável.

“O convite para participar da Cúpula de Liderança da Unidos para Combater a Malária de 2024 e testemunhar a defesa em ação, além de ser um tremendo privilégio foi também uma experiência esclarecedora para mim”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, a entidade britânica da EBC. “Observar em primeira mão o impacto que o Grupo EBC pode ter ao envolver-se ativamente com organizações como a Unidos para Combater a Malária ressalta o nosso compromisso de fazer a diferença nas comunidades que servimos.”

Insights Colaborativos da Cúpula de Liderança da Campanha Unidos para Combater a Malária 2024

“A nossa parceria com o Grupo EBC baseia-se num compromisso partilhado de proteger as crianças e famílias mais vulneráveis do mundo desta doença mortal, mas evitável”, disse Margaret McDonnell, Diretora Executiva da Beat Malaria. “O apoio da EBC permitirá que nossa campanha alcance comunidades em risco e forneça intervenções que salvam vidas em países endêmicos da malária, a fim de salvar e melhorar vidas.”

Hoje, a malária é uma doença da pobreza e da desigualdade na saúde. Ela é transmitida através das picadas dos mosquitos Anopheles, que carregam a doença potencialmente fatal causada pelo parasita sanguíneo Plasmodium. As ferramentas para prevenir, diagnosticar e tratar a malária são altamente econômicas, mas milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a essas intervenções que salvam vidas. Metade da população mundial continua em risco de contrair malária, com mais de 240 milhões de casos por ano. A malária é mais prevalente na África, com 94% de todos os casos de todo o mundo, e afeta desproporcionalmente crianças pequenas, mulheres grávidas, populações deslocadas e comunidades remotas com acesso limitado aos cuidados de saúde.

O mundo já fez um progresso extraordinário contra esta doença antiga, reduzindo a taxa de mortalidade da malária em aproximadamente metade. Com financiamento, parceria e vontade política contínuos, podemos ser a geração que acabará com a malária para sempre.

Além do apoio financeiro, a EBC também procura educar seus funcionários sobre a malária e incentivá-los a se envolverem. No mês passado, Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC do EBC Financial Group, juntamente com David Barrett, juntaram-se a mais de 100 defensores, especialistas e líderes da malária na Cúpula de Liderança anual da Unidos para Combater a Malária em Washington DC. O evento de 3 dias foi uma plataforma para aprender, fazer networking e defender a liderança global, enfatizando a ação coletiva necessária para enfrentar esse desafio crítico de saúde pública. Além disso, os funcionários da EBC participarão do próximo Movimento Contra a Malária 5K (25 de abril a 5 de maio), uma corrida remota de 5K realizada em todo o mundo para arrecadar fundos e conscientizar sobre a malária.