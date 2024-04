Elavon et FreedomPay sont sur le point de transformer le secteur des paiements dans l’hôtellerie et la vente au détail en Europe

LONDRES, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Elavon, l’un des principaux prestataires de solutions de paiement au monde, a annoncé ce jour sa collaboration élargie en Europe avec FreedomPay , leader mondial en matière de technologies Next Level Commerce . Le partenariat a pour objectif d’amener des solutions de commerce intégrées ainsi qu’une technologie de paiement omnicanal de pointe aux grandes entreprises dans les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie.

L’accord associe l’acquisition d’Elavon aux technologies commerciales FreedomPay au bénéfice des commerçants d’Elavon à travers toute l’Europe. Les entreprises disposeront d’une flexibilité et d’options de paiement améliorées, de données sécurisées et d’une technologie de paiement parfaitement intégrée, sur les canaux de commerce physique comme électronique.

« Elavon et FreedomPay sont forts d’une expérience enviable en Europe, où ils permettent aux commerçants dans les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail de développer leurs opérations et de mieux répondre aux besoins de leurs clients », a déclaré Hemlata Narasimhan, présidente d’Elavon en Europe. « Nous sommes heureux d’approfondir nos liens avec FreedomPay dans notre effort continu d’offrir l’expérience de paiement de premier ordre qui a fait notre renommée. »

Elavon est depuis longtemps positionné comme un leader dans le secteur des paiements dans l’hôtellerie et la vente au détail, et l’intégration à la plateforme de commerce FreedomPay permet de réunir les fonctions de sécurité, d’identité, de paiements, de suivi de la fidélité et de publicité et des solutions exclusives basées sur les données.

« Ensemble, Elavon et FreedomPay redessinent le paysage international du secteur des paiements, en offrant encore davantage de fonctionnalités et d’innovations aux entreprises et à leurs clients », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « Les commerçants peuvent désormais s’attendre à une expérience de paiement fluide et harmonieuse, avec en prime un traitement des données, un suivi de la fidélité et une sécurité de qualité supérieure. »

À propos d’Elavon ( elavon.co.uk )

Elavon, principale société spécialisée dans les paiements internationaux, emploie plus de 4 300 personnes et est présente dans 10 pays. Filiale d’U.S. Bancorp (NYSE : USB), Elavon fournit aux entreprises les technologies nécessaires pour accepter les paiements des clients, que ce soit pour des achats en magasin, à domicile ou en déplacement.

Sa plateforme se distingue par le fait qu’elle offre un accès commun à travers les pays, ce qui facilite la mise en place rapide et sécurisée de leur système de paiement par les entreprises.

Elavon Financial Services DAC. Enregistrée en Irlande auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés. La responsabilité des membres est limitée. Succursale du Royaume-Uni enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro BR022122.

Elavon Financial Services DAC, exerçant ses activités sous le nom d’Elavon Merchant Services, est un établissement de crédit agréé et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. Autorisé par la Prudential Regulation Authority (Autorité de régulation prudentielle britannique). Soumis à la réglementation de la Financial Conduct Authority (Autorité de conduite financière britannique) et à une réglementation limitée de la Prudential Regulatory Authority. Des informations plus détaillées concernant la portée de la réglementation appliquée auprès de nous par la Prudential Regulatory Authority sont disponibles sur demande.

À propos de FreedomPay ( www.freedompay.com )

La plateforme Next Level Commerce de FreedomPay transforme les anciens systèmes et processus de paiement existants en systèmes de pointe, et permet aux commerçants de libérer la puissance des paiements. Choix privilégié pour beaucoup des plus grandes entreprises au monde dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie, de l’hébergement, des jeux, des sports et divertissements, de la restauration, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour offrir des performances à toute épreuve dans l’environnement très complexe du commerce international.

La société maintient un environnement de sécurité de haut niveau et s’est illustrée comme la première à obtenir la validation très convoitée du PCI Security Standards Council (Conseil des normes de sécurité du secteur des cartes de paiement) concernant la norme de chiffrement point à point P2PE/EMV (Point-To-Point/Europay Mastercard Visa) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d’identité et d’analyse des données sont disponibles en boutique, en ligne et sur mobile, et sont prises en charge par une adoption rapide d’API (Application Programming Interface, ou interface de programmation d’application). La plateforme de commerce FreedomPay, qui a obtenu de nombreuses récompenses, fonctionne sur une pile technologique unique et unifiée à travers plusieurs continents, permettant aux entreprises d’offrir une expérience innovante supérieure à l’échelle mondiale.

Coordonnées :

