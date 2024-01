KFSH&RC Reconhece 25 Cientistas Nomeados Entre os 2% Pesquisadores Mais Citados de Stanford em Todo o Mundo

RIADE, Arábia Saudita, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) reconhece os 25 cientistas que entraram a prestigiada lista da Stanford University dos “top 2% cientistas mais citados” atualizada em outubro de 2023.

A lista atualizada reconhece 25 distintos cientistas do KFSH&RC entre os 2% principais pesquisadores mais citados em todo o mundo em 2021-2022, e reconhece as realizações gerais da carreira. Este reconhecimento de prestígio celebra as excelentes contribuições e o impacto dos pesquisadores do KFSH&RC no cenário científico global, destacando o compromisso constante do KFSH&RC com o avanço da saúde por meio de novas pesquisas. Eleva a sua reputação internacional como um centro pioneiro de investigação inovadora.

Sua Excelência, o Dr. Majid Al Fayyadh, Diretor Executivo da KFSH&RC, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos deste acontecimento que é um testemunho do nosso firme compromisso com o avanço da saúde por meio de pesquisa e inovação de ponta em casa e além. Este novo marco demonstra a dedicação e a experiência da nossa excepcional equipe de cientistas e profissionais médicos que expandem continuamente os limites do conhecimento. O KFSH&RC continua se dedicando à sua missão de moldar o futuro dos cuidados de saúde e contribuir para os avanços globais no campo.”

Reconhecida por sua compilação anual, a Universidade de Stanford destaca as realizações notáveis de cientistas cujas pesquisas obtiveram as mais altas citações nas revistas científicas e internacionais. A universidade publica uma lista com 180.000 pesquisadores que representam 2% dos cientistas mais citados em todo o mundo todos os anos. Esta compilação abrange 22 campos e 176 subcampos de pesquisa, utilizando métricas de citação do banco de dados Scopus.

O KFSH&RC parabeniza os pesquisadores homenageados no ano de 2021-2022. Cada cientista deixou uma marca indelével em vários campos da medicina. Suas contribuições exemplificam o compromisso do KFSH&RC com a excelência e a liderança na inovação em saúde.

Esse reconhecimento aumenta ainda mais a reputação do KFSH&RC como centro de saúde holístico, destacando sua dedicação à criação de um sistema de saúde resiliente por meio de pesquisa e avanço contínuos, de acordo com a Vision 2030.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 11e5bca6-007a-405e-8eb7- ea79910ca705

Informações de Contato: kfshrc@mcsaatchi.com

GlobeNewswire Distribution ID 9025133