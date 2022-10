Quantexa a été positionnée par Chartis en tant que leader de catégorie dans le rapport KYC Solutions 2022 Market Quadrant Update and Vendor Landscape

La solution KYC de Quantexa, qui fait partie de sa plateforme leader dans le secteur de l’intelligence décisionnelle, est reconnue pour l’exhaustivité de l’offre, la notation des risques, l’enrichissement du profil client et l’intégration des clients

LONDON, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, une société mondiale de logiciels de données et d’analyse pionnière dans l’intelligence décisionnelle contextuelle (CDI) qui aide les plus grandes organisations et agences gouvernementales à résoudre certains de leurs défis de données les plus difficiles, a annoncé aujourd’hui avoir été reconnue comme un leader de catégorie dans le rapport 2022 Chartis KYC Solutions Market Update and Vendor Landscape (Mise à jour sur le marché et paysage des fournisseurs de solutions KYC) qui vient d’être publié. Quantexa est reconnue comme un leader de catégorie pour l’exhaustivité de sa solution d’entreprise ainsi que pour son potentiel de marché. La solution KYC de Quantexa a été classée « Meilleure de sa catégorie » pour la notation des risques KYC et l’enrichissement du profil client avec des données supplémentaires, et a reçu un classement avancé pour l’intégration et le reporting des clients, ainsi que le tableau de bord.

Le rapport Chartis KYC se concentre sur les macro-thèmes de l’économie et de l’efficacité. À l’heure actuelle, les processus KYC peuvent être manuels, sujets aux erreurs et entraîner une mauvaise expérience tout au long du cycle de vie du client. La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa transforme l’approche des processus KYC en ajoutant du contexte et de la clarté de l’intégration à la sortie, en surveillant et en évaluant de manière dynamique les risques et opportunités des clients, et en passant des examens périodiques manuels à un processus automatisé et proactif.

La plateforme connecte les données internes et externes pour créer une vision unique, enrichie et holistique d’un client et de son contrôle, et révèle les connexions cachées entre les clients, les contreparties et leurs comportements qui sont souvent impossibles à voir de manière isolée. En plus de l’automatisation et de l’utilisation de l’IA pour obtenir de l’efficacité, la solution facilite une compréhension continue et éclairée des clients pour une prise de décisions de meilleure qualité et plus rapide tout au long de l’acceptation, de l’identification, de la surveillance de l’activité et des processus de gestion des risques du client.

Le positionnement de Quantexa dans le rapport reflète les résultats éprouvés de ses clients et prouve que l’adoption d’une approche contextuelle et perpétuelle des processus KYC réduit le temps et les coûts impliqués pour les entreprises. Cela transforme également ce qui est devenu un exercice de cases à cocher en un but réel de comprendre le risque et l’exposition induits par l’activité du client. En augmentant l’automatisation et en utilisant l’intelligence décisionnelle, les entreprises conservent une longueur d’avance sur le volume et la vitesse des données liées aux politiques et processus KYC et peuvent libérer leurs équipes, afin qu’elles aient plus de temps pour se concentrer sur les clients à haut risque et les tâches à valeur ajoutée.

Citation : Phillip Mackenzie, spécialiste principal de la recherche chez Chartis

« Le rapport Chartis RiskTech Quadrant pour les processus KYC ne se contente pas de décrire une solution technologique comme la meilleure. En effet, nous utilisons la méthodologie de classement la plus sophistiquée pour expliquer quelle solution serait la plus adaptée pour les acheteurs, en fonction de leurs stratégies de mise en œuvre. Notre étude révèle que la solution KYC de Quantexa offre aux entreprises les contrôles nécessaires pour répondre aux risques liés à l’utilisation de l’IA dans leurs programmes de conformité. »

Citation : Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa

« Quantexa est ravie d’être incluse dans le rapport Chartis KYC Market Quadrant, se positionnant très fortement parmi une liste estimée de fournisseurs de solutions d’entreprise. La diligence raisonnable continue traditionnelle et les mises à jour périodiques de KYC continuent d’accroître les coûts et la complexité pour les entreprises. Les pressions croissantes des réglementations, des budgets et des clients exigent une nouvelle façon de penser. L’approche contextuelle de Quantexa réduit le temps et le coût des processus KYC en augmentant l’automatisation, en connectant des relations non évidentes et en tirant parti de l’intelligence décisionnelle pour la surveillance perpétuelle des risques. Cela se traduit par une identification et une gestion des risques plus précises, des coûts réduits et une meilleure expérience client. Nous sommes convaincus que cette approche continuera de fournir de la valeur à nos clients et de stimuler la croissance globale du marché pour Quantexa. »

À PROPOS DE QUANTEXA

Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d’analyse pionnière dans l’intelligence décisionnelle contextuelle qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière de big data et d’IA, la plateforme de Quantexa met à jour les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vue contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l’intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle Quantexa améliore les performances opérationnelles avec une précision de plus de 90 % et une résolution de modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 500 employés et des milliers d’utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société possède des bureaux à Londres, New York, Boston, Washington DC, Bruxelles, Toronto, Singapour, Melbourne et Sydney. Pour tout complément d’information, veuillez contacter Quantexa ici ou suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE CHARTIS

Chartis est un cabinet de recherche et de conseil qui fournit des conseils technologiques et commerciaux au secteur mondial de la gestion des risques. Chartis fournit des informations indépendantes sur la dynamique du marché, les tendances réglementaires, les tendances technologiques, les meilleures pratiques, les paysages concurrentiels, la taille du marché, les priorités de dépenses, les fusions et les acquisitions. Les rapports Quadrant RiskTech de Chartis sont rédigés par des analystes expérimentés ayant une expérience pratique de la sélection, du développement et de la mise en œuvre de systèmes de gestion des risques pour une variété d’entreprises internationales dans divers secteurs, y compris les banques, les assurances, les marchés de capitaux, l’énergie et le secteur public.

