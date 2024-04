TUNIS: Results of Tunisia's soccer League 1 relegation phase day-8 games played on Saturday: Results: April 27: Metlaoui: ES Metlaoui 2 Chance Leroy Mouala 47', Cherif Boudiane 71' CA Bizertin 2 Taieb Ben Zitoun 45', Alassane Kanté 57' Ben Guerdane: US Ben Guerdane 1 Houssem Habbassi 93' EGS Gafsa 0 Fixtures: April 28: La Marsa: AS Marsa - US Tataouine Menzel Bouzelfa: O Beja - AS Soliman Source: Agence Tunis Afrique Presse