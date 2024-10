2ONE Labs et Performance Plus Marketing, vendeurs des sachets de nicotine 2ONE, dénoncent une fraude et réclament des dommages-intérêts dans le cadre d’une affaire de contrefaçon à l’encontre d’Imperial Brands pour la marque « Zone »

LOS ANGELES, 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans une affaire de dénonciation de fraude perpétrée par l’une des plus grandes multinationales de l’industrie du tabac au monde, 2ONE Labs et Performance Plus Marketing ont engagé des poursuites pour contrefaçon de marque, et demandé une injonction préliminaire contre la marque de sachets de nicotine Zone, filiale d’Imperial Brands.

Selon le contenu de la plainte, les produits Zone d’Imperial seraient une contrefaçon de la marque de sachets de nicotine sans tabac 2ONE® et cette contrefaçon serait délibérée. En plus d’exiger des dommages-intérêts, 2ONE® demande également l’arrêt de la marque Zone d’Imperial.

Les produits de la marque 2ONE® sont commercialisés et vendus sans interruption depuis cinq ans aux consommateurs adultes dans des milliers de chaînes de supérettes, d’épiceries indépendantes et de bureaux de tabac aux États-Unis. Pourtant, en 2024, Imperial Brands a lancé une gamme de produits sous le nom de marque « Zone » dont la similitude prête à confusion.

Selon le contenu de la plainte, Imperial Brands aurait émis de fausses déclarations, en affirmant que sa marque était utilisée dans le commerce bien plus tôt qu’en réalité. En outre, ces fausses déclarations auraient permis à Zone d’obtenir une marque de nature frauduleuse.

« Nous avons dû faire face à de nombreux cas de confusion de la part des consommateurs depuis qu’Imperial a lancé sa marque Zone, en 2024, et nous avons l’intention de lutter avec fermeté contre ce type de contrefaçon manifeste, quelle que soit l’importance de l’entreprise à l’origine du méfait », a déclaré Vincent Schuman, fondateur et associé de 2ONE Labs.

Les plaignants demandent l’arrêt de la marque des défendeurs, ainsi que tous les bénéfices et des dommages-intérêts à caractère punitif. L’affaire (n° 2:24-cv-08124) est portée devant le tribunal du district central de Californie sous le nom 2ONE Labs, Inc. et Performance Plus Marketing, Inc. versus ITG Brands, LLC et Imperial Tobacco Limited.

À propos de 2ONE Labs : fondé par les pionniers de la nicotine synthétique TFN® aux États-Unis, 2ONE Labs a joué un rôle novateur majeur, en proposant aux consommateurs adultes des sachets de nicotine de haute qualité.

Demandes médias : press@21pouches.com

